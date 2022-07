RADA PONOVO U ZAVOJIMA! Pevačica posle stravičnog pada pred publikom u ŠOK izdanju na veselju! TRPI VELIKE BOLOVE, a osmeh ne skida s lica! (FOTO)

Pravi profesionalac!

Rada Manojlović još se nije oporavila od teške povrede kolena koju je zadobila na nastupu u Vrnjačkoj Banji, kada je pala prilikom silaska s bine naočigled brojne publike.

Iako je i sama mislila da je povreda bezazlena, Manojlovićeva i dalje trpi posledice i nekoliko nedelja nakon pada, pa zbog bizarnog incidenta i dalje nosi flastere na mestima gde se povredila.

Kako u ovom periodu ima mnoštvo zakazanih nastupa širom regiona, ali i privatnih slavlja, na kojima je angažovana da uveseljava publiku, ona ni u jednom trenutku nije razmišljala da otkaže svoja druženja sa publikom, pa na nastupe sada ide s velikim flasterima na kolenima i u ravnoj obući, umesto visokim potpeticama, po kojima je poznata. I pored toga što trpi velike bolove, Rada kao pravi profesionalac ne dozvoljava da se to vidi na njenom licu, pa i dalje peva po nekoliko sati bez prestanka, dok lagano igranje bez njenih uobičajenih pokreta pokazuje da ipak ima neki zdravstveni problem.

To se može videti i na fotografiji sa jednog privatnog slavlja do koje je došao Kurir, a na kojoj Rada u uskoj haljini zabavlja goste, dok se u prvom planu vide njeni veliki flasteri i zavoji na kolenima i patike. To ipak nije pokvarilo dobru atmosferu, pa pevačica nije skidala osmeh sa lica dok je uveseljavala goste u sali.

Podsetimo, Rada je, nakon što je pala i razbila kolena, bila šokirana što joj se to desilo.

- Meni se ovo nije dogodilo nikada. A tek mi sledi letnja turneja, zakačila sam se i propala sam kroz binu, bolelo me je - pričala je Rada, dok su lekari intervenisali u Vrnjačkoj Banji. Cela nesreća se desila pred brojnom publikom i foto-reporterima, a sutradan se i sama Rada našalila na svoj račun na društvenim mrežama.

- Pa znači prosula sam se kol'ko sam dugačka, nema dalje, poginu žena - napisala je Manojlovićeva uz video koji je objavila, a onda je na Tviteru poentirala, te nasmejala svoje pratioce:

- Tako mi i treba kada oblačim duge haljine. Da sam bila u miniću, ovo se nikada ne bi desilo. Samu sebe sam urekla. Nema šta drugo da bude. Moje noge ne vibriraju na tim frekvencijama - zaključila je Rada.

Autor: M.K.