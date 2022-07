'IZNAJMIĆU SEBI STAN, DEJAN NE ŽELI DA...' Aleks Nikolić otkrila detalje veze sa Dragojevićem, pa spomenula trudnoću i PREVARU!

I dok mnogi pričaju kako Dejan već vara Aleksandru na moru u Budvi gde je otišao sa bratom Davidom, ona otkriva sve detalje njihove veze.

Aleksandra Nikolić je priznala i zašto ne želi zajednički život sa Dejanom i kakvi su joj sada planovi.



- Deki je iznenada otišao na more, David ga je pozvao i on je krenuo. Dugo su bili odvojeni i sad hoće da se kao braća provedu i druže što meni uopšte ne smeta! Šta ću ja tamo sa njima kao čičak kad je muška ekipa. Sve je u najboljem redu, da se niko ne sekira", kaže Aleks na početku razgovora.

Da li misliš da je Dejan željan malo slobode?

- Smatram da jeste zato što je bio u nekoj vrsti zatočeništva skoro pet godina, ali svojom voljom, on je sam birao da tako živi. Smatram da ja posedujem sve kvalitete jedne prave devojke koja sebe gradi i koja će tek izgraditi sebe na najbolji način. Nema razloga da se pored mene pati, niti mu ja zabranjujem da bude slobodan. Za sada mu je lepo ovako sa mnom."

Bojiš li se da će te prevariti? "Ne, kao što sam rekla, ja sam sebe vrlo svesna i smatram da je naš odnos kvalitetan. Uostalom verujemo jedno drugome, to je bitno."

Kako te je prihvatila njegova porodica?

- Stvarno super, u početku mi je bilo onako, malo me je bilo strah jer sam čula da su bila neka oglašavanja dok sam ja bila u Zadruzi, međutim kada sam ih upoznala sve je došlo na svoje. Lepo se osećam kada se okupimo svi, spremamo kotlić i ćaskamo."

Sa kim si najbliža od Dragojevića?

- Pa, najdraža mi je Dekijeva baka. Ona mi je preslatka i baš vidim da me je ona onako svim srcem prihvatila, mnogo je draga. Sa svima sam okej, ali neka bude da mi je ona za mrvicu najviše prirasla srcu.

Je l' te Biljana posavetovala nešto?

- Nije mi dala nikakav savet, ne zamaramo se nešto preterano, ne obaziremo se na stvari koje su bile, pričamo samo o pozitivnim stvarima, smejemo se, šalimo, gledamo da svaki trenutak provedemo što pozitivnije. Nije me dakle savetovala, a i ja imam 24 godine i te kako sam zrela devojka i nema potrebe da me bilo ko savetuje šta da radim."

Kako se Deki složio sa tvojom majkom?

- Deki nije bio kod mene kući, jer su kod mene svaki dan majstori pošto renoviram stan u kom sada živim. Kad se završi sve on će doći, jer sada je haos, nemam gde da ga uvedem. Okej je sa mojom mamom, čuju se kad sam kod njega, pa nazovem mamu i onda oni pričaju. Mama vidi da sam srećna i to joj je najbitnije."

Planirate li bebu?

- Nemam u planu da zatrudnim u neko skorije vreme, mislim da nije trenutak. Ne bih da širim sada tu temu, jednostavno za sada nam to nije plan, ni prioritet."

Je l' ste li pričali o zajedničkom životu?

- Ja želim da prvenstveno završim svoj stan, a onda možda iznajmim stan koji će biti bliži gradu, jer sada živim u Kotežu, a Dejan još ne planira da ide iz Veternika što mi je razumljivo, želi da bude sa porodicom. Mi smo zajedno svakako, ja sam često kod njega i kao da živimo zajedno. Nećemo da žurimo, naša veza ide postepeno, planiramo u avgustu da odemo na letovanje, pa polako. Sve će da se skocka kako treba."

Ko je ljubomorniji, on ili ti?

- Pa, postoji ona zdrava doza ljubomore, ali je to slatko kad neko od nas kao pokuša da bude ljubomoran, Obično se smejemo tim našim ispadima. Jednako smo ljubomorní, ali ni on, ni ja ne dajemo povoda za ljubomoru".

Da li Dejanu neko pominje tvoju burnu prošlost?

- Stalno Dejanu stižu neke poruke vezane za mene, navodno su to neki njegovi fanovi, a ustvari nisu. Svašta se piše o meni i kada bih ja čitala sve to završila bih u sobi i ne bih izlazila iz kuće. Ja guram napred, znam šta sam radila u životu i koliko vredim. Dejan zna sve o meni, mi smo pričali o svemu, tako da se i on ne opterećuje. Te neke priče ne mogu ništa da nam poremete. Niti njemu neko može da napuni glavu, niti meni."

Da li si savetovala Dejana kako da podeli imovinu sa Dalilom?"Ne, niti sam sa njim o tome pričala, niti o tome razmišljam. To je priča koja je završena i koju više ne pominjemo."

Hoće li uzeti taj automobil koji je ostao kod Dalile?

- Smatram da ne treba da uzme auto, po mom mišljenju ne treba da ima bilo kakvu dodirnu tačku sa njom i sa stvarima koje su kod nje. On jeste u rijalitiju dok smo bili rekao da je on od svojih para kupio taj auto, međutim, mislim da je odustao i od tih kola. To je završena priča i nema potrebe da bilo šta deli s njom."

Da li misliš da je Dalilu voleo više od tebe?

- Svaka ljubav je posebna na svoj način. Sve da je nju voleo najviše na svetu, ta ljubav se ugasila kada se ona ponašala monstruozno prema njemu. Iskrena da budem, posle mene teško da će voleti neku drugu tako jako! Ja se volim posebno i na neki poseban način. Ja sam bila tu u nekim trenucima koji su njemu bili jako teški i mislim da sam posebna u njegovim očima."

Kako Dalila zna koliko para Dejan ima na računu?

- Ne znam da li zna i kako zna, jer ni ja to ne znam, ne ulazim u to. To pitanje kako ona zna moraš da postaviš njoj."

Je l' te iznenadio raskid Sandre i Anđela?

- Nije, iskreno svi smo očekivali da će tako biti. Nije da sam o njima razmišljala, ali se nisam uopšte začudila kada sam čula da su raskinuli. Nemam šta da ti detaljišem ni o njima, ni o toj vezi."

A postoji li šansa da se pomire David i Aleksandra?

- Ju, otkud sad to? Ne znam stvarno, nisam sa Davidom komentarisala tako nešto. Ne znam ima li šanse ili ne, ja ne poznajem njega tako dobro i ne pričam sa njim o tim temama. Generalno, što se tiče te teme vezane za Aleksandru i Maju, meni je žao Aleks da ostane na taj način bez muža, oca svog deteta. Ali, to je Maja, ništa me ne čudi od nje."

Autor: M.K.