PREKO TRNJA DO ZVEZDA! OVO SU ESTRADNI MILIONERI IZ BLATA: On nije imao kupatilo, jeo samo krompir, a ona je cipele vezivala ŽICOM! Neverovatne priče naših velikih muzičkih zvezda! (FOTO)

Detinjstvo proveli u više nego teškim uslovima.

Mnogi naši pevači danas dosta zarađuju od nastupa, kao i privatnih poslova koje su pokrenuli, te se neretko hvale luksuzom u kom uživaju. Međutim, neki od njih imali su prilično trnovit put do zvezda, a detinjstvo su proveli u više nego teškim uslovima.

BRUNCLIKOVA CIPELE VEZIVALA ŽICOM

Životni put pevačice Zorice Brunclik takođe nije bio jednostavan. "Živeli smo u najvećoj bedi, jer je majka imala jadnu platu. Svojim očima mogla sam da se uverim koliko je težak posao radila u ciglani, jer nam je donosila svoj doručak koji se sastojao od samo četvrtine vekne hleba i neke paštete ili mesnog nareska. Živeli smo u velikoj nemaštini, jer je imala jadnu platu, pa se dešavalo da smo jedno jaje delili na četiri dela. Jedne godine mama mi je kupila broj veće cipele da bih mogla da ih nosim nekoliko sezona. Kao nove bile su mi velike, a kada su mi postale taman, don se pocepao, pa je očuh morao da ih veže žicom", ispričala je ona jednom prilikom i dodala. ,,Otac me je odvodio i ostavljao po nekoliko meseci kod svoje prebogate familije, samo da bi mami napakostio. Kod njegovih sam živela kao bubreg u loju, nosila najbolju odeću, jela najfiniju hranu. Posle određenog vremena mama bi dolazila po mene da me vrati kući, a ja sam je tada najviše mrzela, jer me vraćala u siromaštvo."

MILOŠ BOJANIĆ U DETINJSTVU NIJE ZNAO ZA KUPATILO

Pevač Miloš Bojanić je, zahvaljujući uspešnoj karijeri, uspeo da zaradi pravo bogatstvo, ali se ne stidi da govori o tome koliko je teško odrastao. "Rođen sam u zdravoj porodici u jednom selu u okolini Bijeljine. Bili smo skladna porodica i ništa nam nije nedostajalo. U to vreme nismo ni znali šta je kupatilo, jer ono nije ni postojalo. Nismo imali toalet u kući, već poljski vece, a kupali smo se u štali kod konja. Ali to je tada bio normalan način života. Tako je živelo celo selo", rekao je on jednom prilikom.

GOCINO DETINJSTVO BILO SUROVO

Goca Lazarević nekoliko puta je pričala o najbolnijim trenucima koje je u detinjstvu proživljavala. "Mama i tata su trbuhom za kruhom otišli u inostranstvo. Ostavili su mene i brata kod strica i strine. Onda je i strina morala da ide da radi, pa je ostavila mene i brata u kući u šumi sa jednim čovekom da nas čuva. Nije se presvlačio po deset dana", rekla je ona u jednoj emisiji. "Mi smo preko nedelje mazali pašteticu i margarin na hleb. Nismo znali ništa drugo. Dok strina ne dođe. Otud i moj gastritis, koji vučem od ranog detinjstva. Ono malo 'životinjsko carstvo' smo kupovali jednom mesečno", dodala je pevačica.

U KUĆI JOVANE TIPŠIN NIJE BILO NOVCA

Pevačica Jovana Tipšin odrasla je u siromaštvu sa roditeljima i sedmoro braće i sestara. - Roditelji su imali nas osmoro dece. Imam četiri sestre i trojicu braće. Nije bilo novca, a trebalo nas je sve prehraniti i izvesti na pravi put. Zato je roditeljske pažnje i ljubavi bilo napretek. Mama Emina i tata Veselin su se potrudili da ne osetimo nemaštinu. Lepo je bilo odrastati u punoj kući. Svi smo se slagali i voleli. Sve smo delili na osam delova, čak i jednu čokoladu - ispričala je 2010. godine Jovana.

ERA RUČAO SAMO BARENI KROMPIR

Era Ojdanić takođe je odrastao u siromaštvu, a jednom prilikom je i podelio jednu scenu iz detinjstva koje se prisetio.

- Tražio sam majci hleba, i vukao je za suknju. Moja majka Radina rekla je: 'Aco, sine, nema majka hleba da ti da, čekaj da idem u trap, da izvadim krompira'. Moja majka je tada izvadila krompir, obarila i dala mi da ručam. Nisam imao šta da jedem sa krompirom, baba Božana je imala sok od sira. Majka mi je sipala sok u zemljanu čašu i pomešala sa krompirom. I danas mi je to slatko. Taj ukus uvek mi stoji u duši i u sećanju - rekao je Era.

Autor: M.K.