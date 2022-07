BAHATA DARA! Parkirala besnu mašinu nasred RASKRSNICE, a komentari samo PLJUŠTE! Izazvala GNEV naroda! (VIDEO)

Ne prestaje da šokira!

Pevačica Dara Bubamara ponovo pokazuje svoju bahatist kada je reč o parkiranju i vožnji. Kako je objavila Instagramu 192.rs, pevačica se praktično parkirala mercedes nasred raskrsnice, odnosno samo nekoliko metara pre semafora i to u traci u kojoj se vozila prestrojavaju kako bi skrenula desno.Na snimku se i vidi vozilo koje mora da obiđe Darin automobil kako bi skreno desno na raskrsnici.

U komentarima ispod objave ređauje se reakcije građana koji su uglavnom besni zbog ovakvog njenog poteza pa nisu izostale ni psovke na njen račun.

- Moj stil parkiranja! Kraljina. To samo ja mogu - napisala je svojevremeno Dara Bubamara kada se upravo parkirala zagradivši dva automobila i to uz emotikone koji plaču do smeha.

- Estradna pevačica Dara Bubamara nastavlja da nervira Novosađane parkiranjem svog iznajmljenog limenog ljubimca na nepropisna mesta po gradu. Među Novosađanima, a i šire, poznata je po bahatoj vožnji i parkiranju, a često se time hvali i na društvenim mrežama o čemu smo već pisali -

Autor: M.K.