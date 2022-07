'NIKO SEM NJEGA NIJE MOGAO TO DA URADI' Klupko se odmotava - Fran Pujas još jednom ODGOVORIO Mensuru Ajdarpašiću!

Ljubomora ili nešto drugo?

Fran Pujas se oglasio za naš portal, kako bi demantovao navode Mensura Ajdarpašića da su Anđela Đuričić i on u vezi. Pujas je to prilikom istakao i da ga je Mensur otpratio sa Instagrama, te da sada ima pravo da sumnja da je to zbog bliskog odnosa sa Anđelom.

Mensur je na ovo odgovorio u emisiji "Narod pita".

Nisam stvarno, nisam se time bavio. Ja inače to ne radim. Nema razloga za tim. O mom profilu samo ja vodim računa, ne pratim ga, ali ne prati ni on mene. Nikoga nisam sklanjao. Ne znam da li me je pratio. Dok sam bio u "Zadruzi", Jovana Stefanova mi je vodila profil, ali se ona time nije bavila - istakao je Ajdarpašić.

Pujas se još jednog oglasio za naš portal.

U februaru kad sam izašao iz Zadruge, mama mi je vodila profil, a Mensuru Jovana misica. Misica je zapratila mene sa Mensurovog, moja mama je zapratila Mensura sa mojeg profila. Kad sam izašao u februaru, pratili smo se. Posle superfinalne žurke, fanovi su mi poslali da me je otpratio, tad je telefon bio kod njega, ne kod misice. Znači niko sem njega nije mogao to da napravi - rekao je Fran.

