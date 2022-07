'PRIVATNO NIJE ISTA' Saša Kovačević otkrio detalje SUSRETA sa Jelenom i Novakom, OVU STVAR nije očekivao!

Nakon spektakularnog nastupa Novaka Đokovića, Saša Kovačević je dobio priliku da se druži sa poznatim parom

Gotovo da nema osobe koja nije zainteresovana za pojedinosti koje se tiču porodice Đoković, pa se zato konstantno piše o tome kako žive, kako se hrane, kako podižu decu, ali i o Jeleninim navodnim sukobima sa Novakovom porodicom, posebno njegovom majkom Dijanom.

Ona, kao i Novak, malo i retko priča o svom privatnom životu, a jedina tema o kojoj zna da priča je zdravstvena nega i ishrana. Međutim, sve što se o njoj piše i govori stvara određenu sliku o Jeleni i diktira način na koji je doživljavaju ljudi koji je ne poznaju.

Kada je upoznaju, neki se začude, kao što je to bio slučaj sa srpskim pevačem Sašom Kovačevićem. Posle nastupa na prijemu Novaka Đokovića posle Vimbldona, dobio je priliku da se druži sa parom.

Utisci su fenomenalni. Već sam rekao, Nole je imao zaista turbulentnu godinu. Svi već znate kako je prošlo na Australijan openu, a posle toga i kruna na Vimbldonu... Nekako mislim da se energetski i emotivno sve poklopilo da sve bude zaista spektakularno te večeri - rekao je Saša.

Na pitanje da li je Jelena privatno drugačija od onoga što vidimo na ekranu, on je odgovorio: „Apsolutno. Oni su zaista divni, divni ljudi, nema potrebe da to govorim, to svi znaju. Mogu reći da je ta noć bila zaista magična. Pevač je na svom Instagramu podelio snimak na kojem mala, ali vesela grupa ljudi peva sa njim u restoranu koji je za tu priliku bio zatvoren. Novinare su zanimale i Jelenine pevačke sposobnosti.

Super. Iskreno, nisam očekivao – prokomentarisao je Jelenino pevanje Saša Kovačević.

Podsetimo, Jelena i Novak Đoković zajedno su od tinejdžerskih dana, ukupno 17 godina, a nedavno su proslavili 8. godišnjicu braka. Teniser je svojevremeno otkrio da ga je budućoj supruzi prvo privukao njen osmeh, ali je istakao da je zahvalan što su se njih dvoje okupili pre nego što su se desili njegovi veliki uspesi.

Autor: Pink.rs