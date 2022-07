NEOČEKIVANI OBRT! Osman razočaran u Mensura, rešio da stavi TAČKU na svaki vid komunikacije sa njim - evo šta je uradio! (FOTO)

Pukla tikva!

Mensur Ajdarpašić i Stefan Karić važili su za najbolje prijatelje od Zadruge 3, ali se mnogo toga promenio u poslednjoj sezoni Zadruge. Naime, nakon Zadruge 3, Mensur je bukvalno živeo u kući porodice Karić, a Stefanov otac, Osman je u više navrata govorio kao voli i ceni Mensura kao pravog prijatelja svoje kuće.

Međutim, nakon što je u Zadruzi 5 Stefan više puta pokušavao da otvori oči Mensuru, zbog njegove turbulentne veze sa Milicom Veselinović, odnos dva prijatelja je zahladeno.

Da stvari budu još gore, Mensurova podrška je optužila Stefanovog oca Osmana, kako su mu slali novac za poklone i proslave za Ajdarpašića dok je bio u Zadruzi 5, a da on ništa nije slao Mensuru, što je on demantovao, a nakon toga je rešio da prekine svaki odnos sa Ajdarpašićem pa ga je čak i blokirao na drušvenoj mreži Instagram, a to je čak i podelio na svom storju.

Osman je na svom storiju podelio sliku Mensurovog profila uz pesmu Hari Mata Harija. Što je bilo, bilo je.

Autor: N.B.