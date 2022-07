POLICIJA VEĆ 6 MESECI ISTRAŽUJE OVAJ SLUČAJ! Poznata folkerka podvodi 3 devojke i uzima OGROMAN PROCENAT od njih! Elitna prostitucija i dalje cveta!

Iz dana u dan pojavljuju se novi dokazi, a MUP Republike Srbije svakodnevno prati starlete, pevačice i neke druge dame iz javnog života za koje osnovano sumnjaju da se bave najstarijim zanatom!

Upravo je jedna poznata pevačica (ime i prezime poznato redakciji) - koja je, inače, žarila i palila devedesetih - na ozbiljnim merama nadležnih organa. Ona, kako neposredno saznajemo iz istrage, poslednjih šest meseci aktivno radi kao makro i podvodi klijentima u Beogradu tri javnosti nepoznate devojke.

Za nju niko ne bi ni pomislio da je makro, odnosno madam. Doduše, davno je i ona uzimala novac za seks, ali budući da je ušla u ozbiljne godine, prešaltala se na novi posao. Sad za nju rade tri gradske devojke koje su poznate na društvenim mrežama, ali poslove im ugovara ta folkerka, koja je, inače, samohrana majka i novac koje njene devojke zarade jedini joj je prihod, pošto tezge nema odavno - priča naš sagovornik. Prema njegovim rečima, inspektori koji rade na slučaju suzbijanja prostitucije i trgovine ljudima prate je više od pola godine. Oni su stvari, objašnjava naš izvor, povezali kada su njih tri videli zajedno u jednom kafiću, gde se pojavila i ova muzička zvezda. Tada im je sve bilo jasno. Locirali su stanove u kojima devojke pružaju seksualne usluge i pitanje je trenutka kada će svi da popadaju. Istragu im ometa to što one imaju posebnu aplikaciju pomoću koje komuniciraju i teško im se ulazi u trag. Folkerka je obazriva, ali već se na estradi šuška da je makro, a nedavno je sve tri devojke otpratila sa Instagrama, da ne bude sumnjivo - tvrdi izvor.

Iz istrage smo saznali i da prostitutke koje rade za pevačicu imaju od 25 do 35 godina. Jedna devojka je plava, a dve su crnke. Seksualne usluge pružaju u stanovima koje se nalaze na potezu od Mirijeva, Dorćola do Novog Beograda. Cena je po satu 150 evra, od čega folkerka uzima svoj deo i to čak 60% od ukupne zarade. Inače, ova pevačica je povremeno prisutna u medijima, a kada su je novinari jednom prilikom pitali za komentar o aferi prostitucije na estradi, ona je poručila da joj ta tema nikako nije bliska i zahtevala da joj novinari uopšte ne postavljaju pitanja o prostituciji.

Autor: Pink.rs