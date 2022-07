KOMŠIJE SUBOTIĆKE I PECE RAZVEZALE JEZIK: Iz stana se čula vika i dreka, susedi nemaju mira od njih - teraju ih da se ISELE! ŠOK!

Medijske ekipe posetile su zgradu u Novom Sadu u kojoj su živeli Subotićka i njen suprug, gde su razgovarali sa susedima bivšeg para, koji nemaju lepo mišljenje o njima.

Ljubavnoj drami između nevenčanih supružnika Aleksandre Subotić i Predraga Pece Raspopovića, koji ju je prevario s njenom najboljom drugaricom Majom Marinković, ne nazire se kraj.

Nakon što smo pre nekoliko dana otkrili da je Aleksandra preko agencije za selidbe iselila Pecine stvari iz stana u Novom Sadu, kao i da će Subotićka posle odmora u Crnoj Gori ostati da živi u ovoj nekretnini, naša ekipa odlučila je da poseti vojvođansku prestonicu i da se na licu mesta uveri šta se tamo zaista dogodilo i šta o bivšim partnerima imaju da nam kažu njihove komšije.

Tužba u vratima

Odmah po dolasku u Novi Sad pokucali smo na vrata luksuznog penthausa. Kao što smo i očekivali, niko nam nije otvorio, ali smo na vratima stana koji se vodi na Raspopovića videli sudski poziv upućen Aleksandri iz Višeg suda u Beogradu. Kako saznajemo, u pitanju je tužba koju je protiv bivše rijaliti učesnice podnela Hepi televizija, a radi isplate ugovorne kazne.

Sprat niže, sreli smo komšinicu koja nije htela da se fotografiše, ali koja je imala da nam svašta ispriča o doskorašnjem paru.

- Ja bih najviše volela da svi odu iz tog stana, a ne samo Aleksandra i Predrag. Ti ljudi su nemogući, od njih nemamo privatnost. Malo-malo pa neki novinari i kamere dolaze ovde, strašno. Oni žive u jednom od najvećih stanova u zgradi, ali džabe im sve to kad su nevaspitani. Mira nemamo od njih. Čula se često svađa i dreka, dečja cika. Ne čudi me što su se rastali. Videla sam i ja da su bili radnici pre nekoliko dana i da su nosili neke kutije, ali da li se sele svi odatle, da li on ili ona, to ne znam - rekla je komšinica.

Ispred zgrade jedan od njihovih suseda ispričao nam je da je više puta video Maju kako dolazi u njihovu zgradu.

- Maja je dolazila često, sad znamo svi i zbog čega i šta je radila (smeh). Meni je žao Sandre, ali videlo se da taj Peca nije za nju. Uvek se nekako više ona trudila oko njega i dece. Bruka. Sandra skoro svuda ide taksijem, ne drži je mesto, trudi se, ali eto... Žao mi je ako se seli, ali jasno je da oni nisu bili jedno za drugo. Tu su često sedeli u kafiću s Majom, oni možda nešto znaju - rekao nam je komšija, pa smo ga i poslušali.

Autor: P.R.