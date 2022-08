LEKARI SE BORE ZA MILJANIN ŽIVOT: Evo kako je izgledala odmah posle operacije želuca u Turskoj!

Nije ni sanjala da će joj se stanje pogoršati.

Miljana Kulić bije veliki butku za život posle operacije želuca, koju je imala pre 12 dana u jednoj klinici u Turskoj. Njoj je krajem nedelje pozlilo i hitno je smeštena u Urgentni centar u Nišu gde je operisana.

Nišlijki je izvađena slezina, a kako je rekao njen otac Siniša Kulić, posle operacije je stavljena u veštačku komu, da bi je lekari u nedelju stavili na aparate, pokušavajući na sve načine da joj spasu život.

Podsetimo, Miljana je sa majkom Marijom Kulić i Nenad Macanović Bebicom, svojim dečkom, otišla u Tursku, a posle operacije bivša zadrugarka se oglasila na društvenoj mreži.

- Sve je proteklo u najboljem redu. Hvala Bogu, dobro je. Odlično je podnela, kaže doktor. Vrlo su ljubazni i profesionalni. Srećne smo obe. Ja sam pretrnula od straha kad su je odveli kako će da podnese. Tresla sam se, drhtala, od 12 do 13.30 sati. Malo joj je bilo muka prva dva sata i malo je bolelo, ali tako mora. To je prošlo, sada šeta u najveće i noga operisana je više ne boli, jer ceo dan joj pumpa neka mašina noge od prstiju do polovine butina protiv zgrušavanja krvi. Doktor je fenomenalan i šali se sa njom, na engleskom, pomalo. Hvala Bogu, za sada je sve super. Morala je operacija, jer znate njen karakter sto se tiče hrane - rekla je Marija za domaće medije.

Miljanini roditelji, Marija i Siniša, očajni su i uputili su apel da svi koji mogu da im pomognu. Ono što im je trenutno najpotrebnije jestu vitamini američki B12 od 1000 mikrograma i D3 vitamin.

- Sve vreme sam uz nju, pustili su me da budem pored Miljane. Ona spava, a i dalje je neizvesno. Juče su joj dali 2,5 litre krvi, ali ne znam da li će biti potrebno još i da li imaju dovoljno - kaže Marija koja apeluje na sve koji su u prilici pošalju Miljani neophodne vitamine:

- Ono što nam je sada potrebno su vitamini američki B12 od 1000 mikrograma i D3 vitamin. Ali obavezano u kapima ili za infuziju. Najkvalitetniji su u Americi, ovde na našem tržištu su lošiji, a i iscrpljene su zalihe vitamina. To je ono što nam je hitno potrebno, pa ako može neko iz inostrantsva da se javi i pošalje- rekla je uznemirena Marija Kulić za medije.

