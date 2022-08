RAT NE JENJAVA! Nakon što su Mensurovi fanovi osuli paljbu po Đedoviću, Osman za Pink.rs progovorio o RAZLOZIMA napada! USIJALE SE DRUŠTVENE MREŽE!

Nije mogao da prećuti!

Već nedeljama unazad bruji javnost o optužbama fanova i ljubitelja lika Mensura Ajdarpašića, da je Osman Karić, otac njegovog prijatelja Stefana Karića, uzeo novac koji su oni njemu uplaćivali kako bi kupovao poklone i stvari za Ajdarpašića.

Ono što je takođe šokiralo mnoge, jeste vest da je Osman blokirao Mensura na Instagramu. Rat između fanova i Osmana se ne zaustavlja, te je nastavio plamen da se rasplamsava.

Naime, kako portal Pink.rs saznaje, Marko Đedović se takođe našao na meti osuda i "napada" Mensurovih fanova, a ovom prilikom se na svom Instagram profilu oglasio i Osman.

Osim toga, Marko je podelio njegovu objavu na svoj Instagram profil, te je tom prilikom napisao:

- Poteraće miša, isteraće slona - napisao je Đedović.

Ovim povodom, stupili smo u kontakt sa Osmanom, koji je za naš portal otkrio šta stoji iza ovih "napada" i zbog čega se oni dešavaju i što su tako učestali.

- Što se tiče ovog pitanja i uopšte te teme biću kratak. Mislim da su ga napali zato što je dečko stao u moju odbranu kada su mene optužili za krađu novca, koju su slali na moju adresu da bi se za Mensura kupovale stvari u vidu garderobe i poklona za praznike koje je slavio u rijalitiju. Odmah da kažem i samim tim da se ogradim od te laži, novac nisam krao, već ga koristio u svrhe za koji je taj novac i namenjen. Mensur je imao poverenja u mene, pa je svojim fanovima i rekao da ću ja biti taj koji će se pojavljivati u emisijama kada je o njemu bila reč i oko same organizacije, slanja i dostave stvari u Šimanovce. Ja sam sve ispoštovao što je bilo do mene, jedino gde smo se sukobljavali je to, da sam ja sprečavao na, indirektan način, razdvajanje Mensura i Milice, dok su oni to osporavali, čak su i Minu kontaktirali, koju su do juče pljuvali i mrzeli - rekao je Osman, pa je dodao:

Sada se oni ograđuju, a mene i Stefana krive da smo ga mi, tobože razdvajali. Da, Stefan je i ne znajući radio ono što su i oni hteli, razdvajao je Mensura savetujući ga, ali ja sam i dalje bio uzdržan, nisam se mešao, znao sam da mu time neću doneti dobro, ne dok je u rijalitiju. Nažalost, to i sam Mensur misli. Još nešto, kad kažem Mensurovi fanovi, ne mislim na većinu, već na krtice koje su se ubacile u te redove, bivše adminke nekih bivših ucesnica i pravile razdor što i danas rade..Imao bih ja njima svašta da kažem i poručim, ali ostaću uzdržan i fin. Isto tako što se tiče artiljerije koju posedujem u vidu prepiski i klipova koje pominjem na storiju, ovaj put ću zadržati za sebe, sve dok ti ološi ne pređu granicu normalnosti - zaključuje Osman za Pink.rs

Autor: N.Žugić