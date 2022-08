'NADAJU SE DA ĆE MENSUR DA IH OPLODI!' Nakon što su ga napali Mensurovi fanovi, Đedović za Pink.rs osuo rafal po njima, pa ih UPOZORIO samo na jedno!

Krčka se haos?!

Rat između fanova Mensura Ajdarpašića i Osmana Karića, oca njegovog dobrog prijatelja Stefana Karića, ne jenjava.

Naime, Mensurovi fanovi su optužili Osmana da je uzeo, tj. prisvojio, novac koji su oni njemu uplaćivali, kako bi kupovao stvari i poklone Ajdarpašiću. Ovom prilikom, oni su napali i Marka Đedovića, zbog toga što je podržao, to jest, stao na Osmanovu stranu.

Kako je Osman okačio na svoj Instagram profil, u svom stilu, komentar na celokupnu situaciju, Pink.rs je stupio u kontakt sa Osmanom, koji je za naš portal prokomentarisao ovu temu.

Ovim povodom, takođe smo stupili u kontakt i sa Markom Đedovićem, te smo ga upitali za komentar, kao i za to zbog čega, sa njegove tačke gledišta, dobija osude od strane Mensurovih fanova.

- Pa napadi su svakodnevni od kada sam rekao da mi je smešno da je Osman Karić optužen da je uzeo neke pare. Mislim, to mi je smehotresno iskreno, od tada su krenuli napadi pojedinih osoba koje su očigledno zaljubljene u Mensura i trljaju te svoje matore genitalije na nekog klinca iz rijalitija, a očima ga videli nisu, pa oni arbitriraju u nekim sukobima i staju na stranu u nadi da će ih mozda Mensur oploditi nekada. Mislim da mu čine loše, jer to njihovo pravljenje problema njemu sa ljudima nije ljubav nego bolest i sajber posesivnost. Boleštija! I sam je govorio da ih očima video nije, tako da to nisu normalni ljudi, već rijaliti fanatici - rekao je Marko, pa je dodao:

Mislim da bi im bolje bilo da ćute. Kao što rekoh, poterali su miša, isteraće slona i napraviti ozbiljan problem momku, verujte da znam o čemu pričam, ali očigledno oni nemaju pojma, pa ću njihovu hrabrost nazvati ludošću ili namernom željom da napakoste Mensuru, jer ovo o čemu pričam nisu male stvari, niti čula rekla kazala preko mreža. Ako mu žele dobro nek se zaustave i upute izvinjenje i zaborave na mene sta god ja rekao i izjavio. Toliko je ozbiljno. Hvala unapred - zaključio je Đedović za Pink.rs.

Autor: N.Žugić