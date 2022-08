SVAKA BI GA MAJKA ZA ZETA POŽELELA! Kristijan Golubović otkrio kako je pomogao Kristininim roditeljima!

Smatra da je to ulaganje u budućnost njihovog deteta koje treba da se rodi za koji mesec.

Da Kristijan Golubović ozbiljno planira budućnost sa Kristinom Spalević koja će mu uskoro roditi sina, pokazao je i kada je njenim roditeljima pomogao da ostvare svoj san i otvore restoran domaće kuhinje. Lokal se nalazi u Beogradu, a Kristijan ne krije da već donosi dobru zaradu.

Proširićemo se na još dva objekta, već sam uzeo još jedan lokal do našeg koji je spreman za renoviranje. U restoranu se priprema domaća hrana, tačnije 25 domaćih obroka koji su u prodaji od osam sati ujutru, a druga tura se pravi oko 12 sati - kaže Kristijan i dodaje:

Ja sam napravio baštu, sve je novo, mnogo je para uloženo u renoviranje, ali ne kajem se, brzo će se vratiti sve što je uloženo. Mislim da ćemo uskoro dobiti imidž najbolje domaće kuhinje. Gospoda tašta je kulinarski mag, pravi najbolja jela, domaće kolače i torte koje niko više ne pravi ni po poslastičarnicama. Sve po receptu naših baka i mama. U njih ide puno oraha, puno prave čokolade, putera, nema ništa veštačko, nema ništa bajato, sve je sveže", obajšnjava Golubović i otkriva:

- Kristina je u petom mesecu. Čekamo dečaka i meni je satisfakcija da porodicu moje buduće supruge potpomognem, da bude sve kako treba, da bude normalno. Od toga nemam nikakve koristi, niti me korist interesuje, poenta je da jedna porodica od osam duša ima izgleda za dobru zaradu i normalani skladan život. Ja zarađujem iz drugih, legalnih izvora. Lokal se ne vodi na mene, već na firmu. Mene za taj lokal veže jedino to što sam Kristininim roditeljima zet. Mislim da sam svoje ispunio i da sam pomogao Kristininoj familiji da stane na noge i pošteno radi. To je moj poklon njima, a naravno i njoj i našem detetu - velikodušan je Kristijan.

