NAJINTRIGANTNIJI I NAJINTERESANTNIJI DELOVI! Ne propustite na Pinku najbolje od emisije 'Magazin In'

Ne zaboravite da i ovo subotnje popodne provedete uz kanal Tv Pink.

Voditeljka Sanja Marinković privela je još jedno uspešnu sezonu emisije "Magazin In" kraju, ali to ne znači i da je kraj dobroj zabavi. I ove subote moći ćete da gledate najbolje od emisije "Magazin In" na televiziji Pink, što je Sanja najavila na svom Instagram profilu.

Majčinstvo, karijera i sloboda - žene mogu da imaju sve? Zahvalna svima na veoma uspešnoj sezoni "Magazina In". Najbolji, najintrigantniji i najinteresantniji delovi subotom - napisala je Sanja.

Ne propustite "Magazin IN" danas od 17 časova na kanalu TV Pink.

Autor: M. P.