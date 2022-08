'NIKAD ME SE NEĆEŠ OTARASITI' Gogu Sekulić na moru proganja manijak, prati je u stopu - morala je da preduzme HITNE MERE

Uplašila se!

Pevačica Goga Sekulić trenutno je na Crnogorskom primorju, a dane provodi u strahu od pomahnitalog fana koji je prati u stopu. Naime, dok se iz šetnje vraćala u luksuzan hotel u Bečićima u kojem je smeštena, primila je poziv od muškarca koji je uhodi, a koji joj je rekao da će po cenu života biti njegova! Nije smela sama do sobe pa je zamolila čoveka iz obezbeđenja da je isprati.

- Otkako je došla na more, nepoznati momak je svuda prati! Pojavljuje se na njenim nastupima, ali i na plažama na kojima se odmara. Goga je mislila da je sve to slučajnost i nije obraćala pažnju na njega. Međutim, mladić je uspeo da dođe do njenog broja i počeo je da joj šalje poruke. Pisao joj je: "Zaljubljen sam u tebe, mnogo si zgodna", "Nikada me se nećeš otarasiti, pratiću te i na kraj sveta", "Lutko, moja si i Božija". Mnogo se uplašila! Iako joj nije pretio, misli da je reč o nekome ko psihički nije dobro! - otkriva izvor blizak Gogi.

Rešila je da angažuje privatno obezbeđenje. Ne želi da rizikuje! Uvek joj je u glavi ubistvo Jelene Marjanović, pa je obazriva. Naravno, svesna je da ima ostrašćenih fanova i navalentnih muškaraca i ne želi da paniči, ali želi da joj glava bude mirna.

Autor: A. S.