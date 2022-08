OSTALA JE SAMOHRANA MAJKA SA 27 GODINA, A OTAC JOJ JE BIO U JASENOVCU! Zbog ovoga se razvela Ljiljana Stjepanović, a evo ko joj je naslednica!

Našu poznatu glumicu život nije mazio ni pazio, a na sceni nikada nije pokazala svoje slabosti.

Ljiljana Stjepanović je rođena u Beogradu, 15. juna 1952. godine

Otac Jovan joj je bio poreklom iz Slavonije, bio je vojno lice. Kao mladić je proveo tri godine u zloglasnom logoru Jasenovac, a cela porodica mu je ubijena tokom Drugog svetskog rata. Za svoju ćerku je želeo samo najbolje, pa ju je nagovarao da postane ekonomista. Majka Milojka je bila kuvarica i suprugova sušta suprotnost. Jovan bio miran i staložen, a Milojka temperamentna i burna. Njena velika ljubav bila je muzika.

Porodica je jako cenila kulturu i imali su puno knjiga, koje je Jovan čitao Ljiljani dok je bila mala. Osim Ljiljane imali su i sina Ljubišu, koji je od glumice stariji dve godine. Pošto je bila nestašna i radoznala, roditelji su smatrali da je Ljiljani potrebna neka dodatna aktivnost na koju bi trošila svoju energiju, pa su je poslali na ,,Radio Beograd”, na audiciju za decu glumce. Tako je Ljiljana upala u čuvenu glumačku grupu Bate Miladinovića, sa kojim su radili dečiji radio program.

Pubertet je dobro prodrmao Ljuljanu, volela je da izlazi, nije mnogo marila za školu. Bila je verena za Bojana Repića u trenutku kada je polagala prijemni ispit za ,,Fakultet dramskih umetnosti”.

Njene kolege sa klase takođe su poznati glumci: Radoš Bajić, Lazar Ristovski, Snežana Savić, Bogdan Diklić, Zlata Petković… Grupa je završila glumu u klasi profesorke Ognjenke Milićević.

Nakon razvoda Ljiljana se osim glumom bavila i pevanjem ali nije imala mnogo uspeha, pa je dobijala sporedne i epizodne role, koje nisu bile upečatljive.

Kako joj je novac bio potreban za izdržavanje porodice prihvatala je gotovo sve uloge. Prekretnica u njenoj karijeri desila se kada je igrala babu Izergilu u predstavi "Cigani lete u nebo". Iako je uloga podrazumevala pevanje, Ljiljana je briljirala, publika je sa oduševljenjem gledala ovu predstavu, pa Ljiljana sa trideset dve godine postaje prvakinja "Pozorišta na Terazijama", a 2013. godine je osvojila i najprestižniju Nagradu Žanka Stokić, koja joj je bila uzor u mladosti.

Ljiljana se udalavala samo jednom, kada je imala 21. godinu. Sa Bojanom Repićem je bila u braku samo 6 godina. Brak se raspao, a glumica je svojevremeno pričala o tome kako je teško prošla kroz sve to.

- To je velika trauma i ne bih je nikome poželela. Jedva sam se iz nje iščupala i ne volim ni da se setim tog vremena. Mlada sam se udala, rodila decu, a onda razvela i ostala sama, tako da je sve to za mene bilo trauma. Da sam bila starija, možda bih to drugačije preživela, a ovako sve je bilo bolno i traumatično. Ipak, smatrala sam kako je bolje da deca rastu u miru i s jednim roditeljem, nego u lošoj atmosferi - ispričala je ona svojevremeno za Story.

Tom prilikom je otkrila i da je do razvoda moralo da dođe jer njen bivši suprug nije imao razumevanja za njenu profesiju i bio je ljubomoran. Ipak, nikada nije nijednu ružnu reč izgovorila o njemu. Zaljubljivala se i nakon braka, ali sinovi su joj bili na prvom mestu, pa se nije ponovo udavala. Bojan Repić je preminuo pre nekoliko godina.

Iz ovog braka Ljiljana ima dva sina, Vlastimira i Igora. Svoju porodicu često pominje u intervjuima, naročito unuke. Ksenija (20), krenula je bakinim stopama i bavi se glumom.

Pojavila se u seriji "Selo gori a baba se češlja", glumi i u pozorištu, ali se još uvek ne zna da li će gluma biti njeno primarno zanimanje jednog dana. Jedna unuka Ljiljana nosi ime svoje bake.

Autor: N.B.