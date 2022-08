BILE SU ODLIČNE U KREVETU! Pevač Mobi Dika šokirao javnost, pa otkrio da je bio u vezi sa OBE PEVAČICE, a o vrelim scenama sa njom se i dalje priča!

Hvali ih na sav glas!

Grupa Mobi Dik bila je jedna od ubedljivo najpopularnijih i najtraženijih devedesetih godina.

Pevač Srđan Čolić stekao je ogromnu popularnost, a sa njim i članice njegove grupe - prvo Ana Stanić, koja se muzikom bavi i danas, a potom i Aleksandra Perović, koja je nasledila Anino mesto nakon što je Stanićeva napustila grupu.

Ipak, uprkos velikoj popularnosti koju su u to vreme stekli i ogromnoj pažnji medija, članovi ove grupe pojedine detalje dugo su krili od očiju javnosti.

Naime, pevač Srđan Čolić podigao je veliku prašinu u javnosti kada je pre nekoliko godina otkrio da je sa obe pevačice imao nešto više od poslovnog odnosa.

- Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i devojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne dece - rekao je Srđan jednom prilikom za domaće medije i dodao:

- Bile su odlične u krevetu, zavisi s koje strane gledaš. Za manji krevet više mi je odgovarala Ana, a za veći Aleksandra (smeh). Poslednja stvar u životu koju bih želeo je da uvredim neku svoju bivšu devojku. S njima sam završio, ali tada nam je bilo vrlo lepo. Ponosan sam na njih, jer imaju porodice - rekao je on svojevremeno.

Ono što je dugo intrigiralo javnost, a sve do danas ostalo je nerazjašnjeno, jesu eksplicitne scene iz spota za pesmu "Ljubomoran", za koje se spekulisalo da su vrlo "realne". Naime, pričalo se da su Srđan i Aleksandra za potrebe snimanja spota zaista vodili ljubav pred kamerama, međutim, ovi navodi nikada nisu potvrđeni.

Podsećamo, pevačica Ana Stanić nakon napuštanja grupe Mobi Dik započela je samostalnu karijeru, a i dalje je prisutna na muzičkoj sceni. Od 2010. godine je u braku biznismenom Momčilom Lavrnićem, nekadašnjim košarkašem, sa kojim ima sina Vuka.

Pevačica Aleksandra Perović je po napuštanju grupe nastavila solo karijeru i još neko vreme se zadržala na muzičkoj sceni, a zatim je bila i učesnik u "Survivoru". Sa dugogodišnjim partnerom Bobanom Jablanom dobila je sina Pavla, nakon čega je promenila profesiju. Aleksandra sada predaje menadžment u sportu na jednom privatnom fakultetu, a sa estrade se, na neki način, povukla kada je postala majka.

