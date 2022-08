PROGOVORILA O PREKRETNICI SVOG ŽIVOTA! Sara Jo priznala da posećuje psihijatra, a EVO I ZAŠTO!

Šok!

Pevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, važi za jednu od najlepših dama sa javne scene, a talentom pokazuje muzički raskoš koji poseduje. Zato je odlučila da posle bržih pesama koje je poslednjih godina izdavala, sada objavi baladu “Zar ne” i tako pobere sve simaptije domaće publike.

- Uželela sam se balada. Proteklih koliko godina sam izbacivala žustrije pesme, malo agresivnije, energičnije. To je obično energija koja me prati u kreativnom radu. Međutim uželela sam se neke r’n’b i pop balade uz koje sam generalno odrastala - rekla je pevačica, pa je dodala:

- Čini mi se po reakcijama ljudi da koliko sam se ja uželela, tako je i moja publika, koja me prati još od 2011. godine kada sam izbacila prvi singl “Zauvek“ koji je pisala divna Aleksandra Milutinović. Ovu pesmu je pisala jedna divna mlada ekipa iz Niša. Uvek sam presrećna kada upoznam divne, mlade i talentovane ljude koji se naravno prezivaju Jovanović (smeh). Retko kada mi se desi da kada mi neko pošalje demo da mi se dopadne sve u vezi sa njom i ne poželim ništa da diram. Ovoga puta kada sam čula taj tekst to je bila ljubav na prvo slušanje. Promenili smo malo aranžman. Prvi aranžman je bio malo sporiji, a mi smo hteli koliko toliko da začinimo da bude interesantnije- kaže za medije Sara.

Pesma je o razočaranoj ljubavi. Mnogi kažu klasičnoj ženskoj pesmi. Pretpostavljam da se Vi u toj numeri niste pronašli s obzirom na to da ste srećnoj vezi?

- Šta znači klasična ženska pesma? Muškarac ne mogu da bude razočaran? Nema veze pesma sa polom, jer i žene i muškarci mogu da osete iste stvari i da budu podjednako razočarani. Definitivno ne opisuje moju trenutnu situaciju, ali mi nije bilo teško da uđem u ulogu pošto je bilo dosta i razočaranja u životu. Prijalo mi je da se izmestim. Taj kreativni rad doživljavam između ostalog kao neku vrstu, možda će zvučati prečudno, drugog sveta, gde mogu da glumim. Kao da spremam predstavu.

Tako je bilo sa ovom pesmom. Nisam uspela odmah da iznesem emociju koju sam želela. Nekoliko dana smo bili u studiju. To ume da bude toliko mučno. Prvog dana sam se jako nervirala, drugog sam se polu predala i trećeg kada sam najmanje očekivala desila se magija, posebna emocija i te tejkove smo i zadržali.

Da li ste nekada u životu govorili kao i u psemi “Da li te plašiš ljubavi“?

- Ne. I zapravo ljudi sa kojima sam se susretala koji su pričali da se plaše ljubavi su me potpuno zbunjivali jer nisam mogla da ih razumem. Polazim sa svoje tačke gledišta, da kada se desi nešto lepo i ako je još iskreno, objektivno i kada te ispunjava, ne znam zašto bi bilo ko poželeo da beži. Sad je to malo kompleksnija tema i može da ima veze sa mnogim stvarima iz daleke prošlosti. To je apsolutno najvažnija stvar u životu i to je baš ono što sam želela da prikažem kroz spot. Kakav god uspeh da imaš i kakvu god karijeru i nije bitno da li si javna ličnost ili ne, ako nisi ispunjen na tom polju i na kraju dana nemaš sa kim da podeliš tu svoju sreću i zadovoljstvo, ništa ti to ne znači.

Jedan deo Vam je sada blizak: “Ti me paziš najbolje zar ne, ti me voliš kao niko pre“?

- Istina. Pazi me, voli me, čuva me, kao niko pre. A i ja njega rekla bih.

Kažu za Vas da ste veoma veoma precizni, da sve mora da bude po pravilu. Koliko Vam to nekada teško pada?

- Mnogo problema u glavi imam zbog te stavke u mom životu. Mislim da mi je mnogo donela, ali isto tako mnogo iscrpi. Ponekad se bavim detaljima i nekim stvarima koje su suštinski nisu bitne, ali radim na tome i mislim da ljudi primećuju. Ne mislim samo na publiku, već prijatelje i saradnike.

S obzirom na to da ste jedinica da li bi voleli da imate mnogobrojnu porodicu?

- Nisam razmišljala o broju. Zapravo uvek mi je bilo jako simpatično. Imam prijateljice u okruženju koje već sada znaju koliko bi voleli da imaju dece- jedno, dvoje, troje... Nisam razmišljala u tom pravcu. Naravno da bih volela jednog dana da imam svoju porodicu i verujem da će to biti nešto sveto i najvažnije u životu. Nisam stigla da se bavim time, a možda i nisam tip koji voli da planira takve stvari.

Verovatno ste priželjkivali da imate sestru ili brata?

- Priželjkivala sam oduvek kuče. Zapravo ima jedna anegdota iz detinjstva kada sam pitala mamu da li može da mi rodi kuče. Bože, nisam bila nešto preterano bistra. (smeh) Srećom rad na sebi je učinio svoje da barem malo budem bistrija. (smeh) Uvek sam volela životinje.

Hoćete da kažete da ste sebični po prirodi?

- Ne. Veliki sam ljubitelj životinja i to je jedini zaključak koji imam. Imam bliske ljude, braću od tetke, ujine za koje sam vezana. Možda u tom smislu nisam osetila da mi nešto fali.

Da li ste srećni?

- Jesam. Kao nikada pre.

Razgovor sa psihotaraputom je stvar mentalne higijene

Rekli ste ranije da ste išli kod psihoterapeuta. Koliko vam je rad sa njim pomogao kako u privatnom, tako i u profesionalnom smislu?

- Mislim da je to bila za mnoge stvari prekretnica i zapravo ključna stvar. Moram priznati da sam bila malo kivna na pojedine medije, jer većina moj otvoreni i iskren razgovor na društvenim mrežama predstavila na toliko banalan način. U redu mi je za neko druge stvari, ali ipak za neke stvari treba ostati malo osvešćen i razumeti kako to utiče na širu javnost. Jeste tabu tema, ali to je vrsta mentalne higijene. Kao što odete do teretane da održavate kondiciju i formu, tako nešto bi i trebalo da bude redovna stavka u životu, kako bi na pravi način procesuiramo neke stvari. Prosto ne postoji vrednija stvar od rada na sebi, a to je upravo sa psihoterapeutom.

Šta si otkrila o sebi?

- Puno sam platila, da bih otkrila tek tako. (smeh) Polako, čekaj ne može tek tako da se deli.

Autor: N.Ž.