GLUMILA JE ĆERKU MILENE DRAVIĆ: Odbila u životu čak SEDAM uloga, a evo kako DANAS izgleda Dačićeva iz 'Tesne kože'!

Totalna promena!

Većina se seća čuvenog filma "Nije lako s muškarcima" u kom su glavne zvezde bili Milena Dravić i Ljubiša Samardžić, ali posebnu pažnju privukle su mlade glumice koje su igrale njene ćerke - Branka Katić, Dubravka Mijatović i Ana Simić.

O Ani Simić se veoma malo zna, a posle trideset šest godina otkad je snimljen čuveni film, glumica je za Blic evocirala uspomene.

Život ju je odveo u pozorište i, prema njenim rečima, svesno je odbijala da glumi određene uloge.

- Pomislim često koliko sam imala sreće da radim taj film. Opet, bila je slučajnost, bila sam debitant. Imala sam pre toga malu epizodu u "Tesnoj koži", odakle su me nagovorili da idem na Akademiju, to nisam uopšte planirala.

Onda se desio film "Nije lako sa muškarcima", a to je bio prvi film Miše Vukobratovića. Napravio je veliku audciju u studiju Mike Aleksića i tako sam dobila ulogu. To su takođe bile prve uloge Branke Katić i Dubravke Mijatović- prisetila se Ana Blic kako je izgledao trenutak kada je dobila ovu ulogu, ali je otkrila i da je zbog toga umalo bila izbačena sa Fakulteta dramskih umestnosti.

- Meni je to bilo fenomenalno iskustvo, bila sam jako mlada, a glumila sam sam Milenom Dravić, Ljubišom Samardžićem, a opet je to bila velika uloga. Imala sam 18 godina, a bila sam druga godina Fakulteta dramskih umetnosti. Bilo je vrlo čupavo jer moj profesor Minja Dedić nije dozvoljavao studentima da rade dok ne završe akademiju. Ja sam to uradila i on je to saznao iz novina da sam tog leta snimala i kad sam došla na fakultet, bilo je vrlo opasno. Naravno, oprostio mi je. Voleo me je, bila sam stvarno mlada, kao dete od 16 godina sam upisala fakultet i to je pripisao mom pubertetu - ispričala je glumica.

Posle te uloge, Ana je odbila čak sedam uloga, i koncentrisala se na rad u pozorištu.

- Ja sam bila razmažena glumica posle tog filma. Taj film je imao jedan standard i bio je pristojan i tačan u svakom smislu i mislila sam da svaki sledeći film mora da bude toliko dobar, zahtevan za glumu, pa sam ja onda malo i odbijala filmove. Sedam filmova sam posle toga odbila. Igrala sam svašta i u Pozorištu na Terazijama, to su uglavnom mjuzikli i uživam u svakom projektu koji sada radim - iskrena je Ana.

Prema njenim rečima za savršen fizički izgled u 56. godini "krive" su konstantne probe koje ima u pozorištu na Terazijama. Posvećena je privatnom životu i svaki slobodan trenutak koristi kako bi ga provela sa porodicom.

Autor: N.Ž.