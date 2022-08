O TOM SAVRŠENSTVU SE I DANAS PRIČA! Jedina je Srpkinja koja je dobila NAGRADU U KANU, a zbog nje je svet otkrio PRIZRENSKU SVILU!

U toku je 75. Kanski festival, a u istoriji koja je počela 1946. godine istaknuto mesto zauzima i naša Milena Dravić. Ovo je sjajan povod da se prisetimo fantastične kanske priče legendarne Beograđanke, jugoslovenske i evropske glumačke dive.

Milena Dravić je jedina glumica s ovih prostora, koja je dobila nagradu na Kanskom festivalu. Prisećajući se tog događaja, Dravić je ispričala kako je zahvaljujući njenoj toaleti svet saznao za prizrensku svilu, koju je onda ona slala filmskim zvezdama širom sveta.

U Kanu je nagrađena za upečatljivu ulogu usamljene žene u palanačkoj sredini u filmu "Poseban tretman" (1980), reditelja Gorana Paskaljevića.Milena je Kanom prošetala u posebnoj haljini o kojoj se priča i posle 42 godine.

U svojim sećanjima iz Kana čuvala je brojne likove koje je tada upoznala. Mnogo važnije od nagrade su joj bili susreti s filmskim veličinama, koje je do tada gledala samo na platnu. Nagradu nije očekivala.

- Odjednom me neko zove i kaže da dođem jer sam dobila nagradu. Nisam mogla da verujem. Imala sam porodičnu tragediju pre polaska i dosta vremena sam tamo provodila sama. Kada su mi rekli za nagradu, ja kažem: ajde, dobro" - prepričala je Dravić.

Njeno raspoloženje nije uticalo na izbor haljine, koju će nositi na crvenom tepihu, a ona je privukla pažnju brojnih.

- Ono što sam unapred uradila, ne zbog nagrade, nego zato što idem prvi put u Kan, zamolila sam jednog od najvećih kreatora Aleksandra Joksimovića da mi kreira haljinu i on je to božanstveno uradio. Uradio je to od prave prizrenske svile, koju je obojio u najdivnije boje. Nakit sam imala naš i sve je na meni bilo naše, ništa strano. Kada se završila ceremonija, prišlo mi je nekoliko žena, strankinja i pitale su me za materijal i ja sam im objasnila. Dale su mi adresu da im šaljem po 30, 40 metara - govorila je najveća diva jugoslovnske kinematografije.

Kada se vratila u Beograd odlazila je do "konzerve" koja se nekada nalazila kod Narodnog pozorišta, gde je nabavljala prizrensku svilu i slala je ženama koje su joj ostavile adrese. Tako je Milena Dravić svetu, pored naše filmske umetnosti, pokazala i da domaća moda može da diktira trendove.

Autor: N.B.