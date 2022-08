LUDELI SU ZA NJOM, A ONA JE NESTALA SA SCENE! Čuvena voditeljka se odlučila na ovaj korak, malo ko bi je danas prepoznao!

Marija je odavno rekla kraj voditeljskoj karijeri, a danas je možemo sresti na ponekom modnom događaju!

Marija Maćić, danas Tarlać, bila je jedna od najpoznatijih manekenki devedesetih godina i vodila je popularnu emisiju “City“.

Nekadašnja manekenka, sa ozbiljnom televizijskom karijerom, a danas uspešna dizajnerka, Marija Tarlać, po svom modnom senzibilitetu i odevnim kombinacijama može da parira i najvećim svetskim modnim ikonama, a danas se bavi modnim dizajnom.

Vitka i zgodna, Marija je od četrnaeste godine kročila u svet mode. Radila je skoro sve najveće revije na našim prostorima, a iako je probala, inostrana karijera joj se nije dopala.

– Probala sam da radim u inostranstvu, ali mi nije prijalo to što odem da radim i niko me zna, pa sam rešila da budem tamo gde me svi vole - rekla je svojevremeno Marija za “Hello”.

– Kada sam se udala, napustila sam posao u emisiji “City”, jer sam želela da se posvetim svom detetu. U potpunosti sam bila posvećena majčinstvu. Jer kada nešto radim volim da budem u tome do kraja, a tu pre svega mislim na svog sina i sada na modu. Pre toga, u životu sam imala mnogo sreće, radila sam poslove za koje sam bila odlično plaćena, iako nisam bila previše posvećena - otkrila je Marija.

Marija je u braku sa bivšim košarkašem Draganom Tarlać, sa kojim ima sina Vuka koji se poput tate bavi košarkom. Dragan i ona su se venčali 2003.godine u manastiru Krka.

Autor: N.B.