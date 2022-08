Ovu priču su pokrenuli zadrugari, a mi smo dodatno istražili okolnosti!

Jedna od tema o kojima su takmičari četvrte sezone najgledanijeg rijaltija u regionu pričali u radio-emisiji "Amnezija" bilo je i navodno "Prokletstvo petog mesta". Naime, oni su primetili da su tri takmičarke koje su osvojile peto mesto nakon ovoga doživele pravi haos u životu.

"Zadruga 1" - Miljana Kulić Miljana Kulić Miksi osvojila je srca publike u prvoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu. U "Zadruzi 2" upoznala je Lazara Čolića Zola, a nakon ovoga joj se život promenio.

Kako je sama isticala, ljubav sa Zolom joj je upropastila život. Osim što ga je krivila za to što je probala narkotike i što se navukla na kocku, Kulićeva je više puta isticala i to da je on kriv za to što je postala nestabilnija emotivno, kao i da ju je iskoristio. Njihov turbulentan odnos pratili smo godinama, a Kulićeva je u međuvremenu upoznala Nenada Macanovića Bebicu, sa kojim je u vezi. Miljana se trenutno nalazi u bolnici, gde se oporavlja od komplikacija, koje su nastale nakon operacije želuca u Turskoj.

"Zadruga 2" - Maja Marinković Do tada nepoznata devojka uspela je da nadmaši mnogo jače "igrače" i da uđe u prvih pet takmičara druge sezone najgledanijeg rijalitija u regionu.

Maja je doživela vrtoglavi uspeh nakon "Zadruge 2", ali joj se život totalno promenio u trećoj sezoni rijalitija. Ona je uplovila u aferu sa tada oženjenim Janjušem, a njihov turbulentan odnos protezao se kroz dve sezone. Maja je u međuvremenu bila i u "čerezi" sa Milanom Jankovićem Čorbom, imala kratku aferu sa Mensurom Ajdarpašića, a potom je usledio pravi haos - veza sa Filipom Carem, koja se završila neslavno. Marinkovićeva trenutno uživa u odnosu sa Pecom Raspopovićem, nevenčanim suprugom njene nekadašnje najbolje drugarice Aleksandre Subotić.

"Zadruga 3" - Tara Simov Mlada manekenka i ćerka nekadašnjeg reprezentativca odmah je privukla pažnju ulaskom u Belu kuću, a i dalje postoje verni fanovi njene ljubavi sa Matejom Matijevićem, koga je upoznala u "Zadruzi".

Ipak, veza sa Matejom nije potrajala, a Simova je u "Zadruzi 4" pronašla novu ljubav - oženjenog repera Nenada Aleksića Ša. Iako im je odnos na početku delovao idealno, pred kraj rijalitija krenule su turbulencije, koje su eskalirale. Njihov odnos je bio buran i van Bele kuće, kao i u "Zadruzi 5", a izgleda da su stavili konačnu tačku, kako Simova ima novog dečka.

"Zadruga 4" - Fran Pujas Atraktivni maneken iz Zagreba privukao je veliku pažnju i pre nego što je kročio u Belu kuću sa svojom devojkom. Mnoge devojke su pale na njegov izgled, a u četvrtoj sezoni doživljavao je prave emotivne rolerkostere, da bi na kraju završio dotadašnji emotivni odnos.

Kako je sam više puta isticao, Franu su Marko Đedović i "Zadruga" najviše pomogli da se stabilizuje. Nakon izlaska iz "Zadruge 4", upitali smo Frana da li veruje u "Prokletstvo petog mesta", a on se našalio na ovaj račun i račun učesnica koje su pre njega osvajale peto mesto.

Da, da, da, znam za to "prokletstvo". Videćemo možda u petici, možda i ja budem sa nekom udatom - našalio se Pujas svojevremeno.

Pujas u "petici" nije bio sa "nekom udatom" kako se šalio, ali je imao tajnu vezu sa pevačicom Elenom Kitić, koju je javno priznao nakon što je dobio čestitku od nje. Iako nije bio ljubavnik, Pujas je doživeo haos druge vrste. Naime, kako je sam priznao, Pujas je nakon izlaska iz "Zadruge 5" saznao da ga je Elena prevarila.

"Zadruga 5" - Filip Car Peto mesto u "Zadruzi 5" osvojio je Filip Car, kome se, čini se, ovo "prokletstvo" ostvarilo i pre nego što je zvanično završio kao petoplasirani takmičar. Region i dalje bruji o njegovoj aferi sa udatom Dalilom Dragojević, koja je zbog toga što se zaljubila u Cara javno prekinula svoj brak sa Dejanom Dragojevićem.

Ipak, stupili smo u kontakt sa Carem, kako bismo saznali da li se boji ovog "proklestva" i da li misli da će mu život obojiti novi haos.

Ćao, iskreno nisam čuo za to prokletstvo petog mesta u rijalitiju. Malo me je i zaprepastilo. Mada ja mislim da ne može da mi se desi prokletstvo napolju, stvarno mi se događaju lepe stvari sa porodicom i prijateljima. Mislim da je najveće prokletstvo koje mi se desilo upravo "Zadruga 5" i oscilacije u nekim ljubavnim odnosima, u mom ponašanju. Tako da, napolju je vreme za prave stvari i pravi život. Tu su uvek i moji prijatelji da mi pomognu u tome i moja porodica. Nadam se da ću i ja skupiti onako istinski snage da se potrudim da moj život bude totalno drugačiji nego što je bio. Hvala vam, ćao - poručio je Car.

