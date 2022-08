Radno i paradno!

Sergej Pajić leto je proveo radno. Reper je pre mesec dana otputovao na Crnogorsko primorje gde je malo uživao, a malo više završavao obaveze oko novog projekta.

On je zakupio delove Lušticu kako bi snimio kadrove za novi spot koji će predstaviti u septembru, ali to nije sve. Nabavio je vespu koju je vozio Džastin Biber i sa njom patrolirao primorjem. Muzičar se maksimalno opremio za letnje avanture i to sve zahvaljujući njegovoj menadžerki Tamari Marić od koje se ne razdvaja.

Oboje su na Instagramu pokazali da posao i prijateljsvo može da funkcioniše lako, a Marićeva svom pulenu sprema svetsku karijeru.

Do tada, ako je suditi po objavama, njih dvoje se baškare na jahti, troše pare, sunčaju se i uživaju, a iskeširsli su i čitavo bogatsvo za novi spot koji ce Sergej uskoro da pokaže svojim fanovima, a mnogi komentarišu kako pinkova zvezdica liči na Džastina Bibera.

Autor: Pink.rs