LEGENDARNA pevačica Mica Trofrtaljka (1943-2020) ostala je upamćena po svojim vrcavim, šaljivim pesmama sa prikriveno erotskom tematikom, ali i po epozodnim, no svejedno upečatljivim ulogama u filmovima "Mi nismo anđeli" i "Lepa sela lepo gore".

Početkom devedesetih, Mica je već bila u "penziji" što se tiče pevanja. Dok je bila aktivna susretala se sa osudama zbog provokativnih stihova, a u starosti je imala prilike na televiziji da vidi polugole pevačice i da čuje tekstove provokativnije od onih koje je ona pevala. O ovome je 1994. godine govorila za časopis "Sabor", objasnivši i kakve je probleme imala zbog odluke da postane pevačica, koja se nimalo nije svidela njenom ocu, ali ni suprugu. Tekst prenosimo u celosti:

Mnogim ljubiteljima muzike, posebno onim nešto starijim, učinila se isuviše poznatom majka jedne devojke u filmu "Mi nismo anđeli". Lik Mice Ostojić, inače u svetu estrade poznatije kao Mica Trofrtaljka, nije ni mogao tako brzo da izbledi. NJena pojava na estradi pre dvadeset pet godina odjeknula je, maltene, kao bomba. Pevajući vrcave i šaljive pesme: "Turam, guram, pa neće da uđe, moja noga a cipele tuđe", "Imam nešto, 'al ne dam", "Moja roba, moj duđan", "Predem vunu i kučinu", "Uteraj mi, uteraj kola u garažu" i još mnoge druge koje je izvodila u mini suknji, po kojoj je i dobila nadimak, oduševila je narod, a istovremeno zabezbeknula urednike radio-stanica i muzičke kritičare. Za vrlo kratko vreme sa takvim repertoarom postala je krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina jedna od najtraženijih i najpopularnijih pevačica jugoslovenske estrade.

Ali kako je vreme prolazilo euforija oko nje se stišavala, a u međuvremenu su se pojavila mnoga nova lica koja su počela da je imitiraju. Ipak, ona je po mnogo čemu bila i ostala jedinstvena i neponovljiva. Poslednjih godina je vrlo malo ima u javnosti. Živela je u svom selu Milićevci, osam kilometara udaljenom od Čačka, mirno i povučeno. Uvek predusretljiva i dobro raspoložena rado je pristala na razgovor za novine posle višegodišnje pauze, prisećajući se sa nostalgijom dobrih, starih vremena.

Mada je na početku karijere Mica morala da preskoči mnogo prepreka uspela je da se izbori za svoj poziv. Naime, Želji da bude pevačica ozbiljno su se usprotivili prvo otac, a zatim i muž.

- Otac nije mogao ni da zamisli da budem pevačica, a kamoli da mi dozvoli - kaže Mica.

- I sa mužem sam imala krupnih razmirica. Doživljavao je teške trenutke, jer mu je svet svašta pričao o meni. Nagovarali su ga da me otera pošto ću mu, navodno, prodati imanje, rasturiti kuću, i slično. Nikada neću zaboraviti te tri godine provedene u kafani kada su razmirice bile i najžešće. Čak me je muž zbog ogovaranja okoline i ljubomore jurio sa nožem. Pretio je da će sa njim doći u kafanu gde ja pevam i napraviti rusvaj. Rekla sam mu: "Ako se sa nožem pojaviš u kafani svi će da se dignu na tebe i izgubićeš glavu bez veze. Otkud će oni da znaju da si mi muž. S druge strane, mene obožavaju i ne daju da mi bilo ko nanese zlo. Zar ćeš da dozvoliš da nam deca postanu siročad". Sve se to, ipak, lepo završilo.

Nisu samo otac i ljubomorni muž bili iskušenje za Micinu karijeru. I koleginicama je smetao njen lični život. To su joj i otvoreno stavljali do znanja.

- Dovedem jednu koleginicu u vreme svoje najveće slave ovde kod mene u selo, a ona počne da me nagovara da sve to ostavim i odem u grad. Međutim, meni to nije padalo na pamet, na prvom mestu mi je uvek bila porodica. A pogledajte ove današnje pevačice se razvode za pet minuta. Ja da sam htela mogla sam da udam pet puta, ali to nije to. A većina mojih koleginica ne misli tako. Evo, recimo, Zorica Brunclik od četiri muža po jedno dete. Doduše, ima i kod njih izuzetaka. Vera Matović, na primer, uspela je da sačuva stabilan brak i da postane vrhunska pevačica. Sećam se i danas kako mi se narod čudio što posle "tezge", dođem kući pa kopam kukuruz, uređujem baštu, muzem krave, a ploče mi se prodaju u stotinama hiljada primeraka. A bila sam u prilici da obiđem ceo svet. Sedam godina sam živela i pevala u Nemčkoj, ali nikada nisam došla u iskušenje da ostavim selo, muža, i decu.

I dok je, na jednoj strani, narod obožavao i cenio, život su joj zagorčavali mediji. U vrlo neprijatnoj uspomeni su joj ostali zagrebački novinari. Zbog njih posle toga dugo nije želela reč da kaže za novine.

- Došli su jednom prilikom kod mene čak iz Zagreba, nenajavljeni. Prihvatila sam ih ljudski, od srca, dočekala domaćinski, primila ih i na konak. Naprave sa mnom intervju, a na polasku me zamole da im dam svoje ploče kako bi ih kući preslušali natenane. Izađem im u susret. Kad ono uskoro se pojavi veliki članak o meni u kome me dobro izblamiraju. Napišu kako sam ja izjavila da prodajem više ploča i kaseta nego Betoven, a ja ga nisam ni spomenula u razgovoru, i još niz gluposti i izmišljotina. Želeli su da me potcene što više. Nisu mi nikada vratili ni ploče koje su mi odneli, a to su mi bili jedini primerci. Jedva sam uspela kasnije da dođem do tih svojih izdanja. - govorila je nekada Mica.

Muzički urednici su bili posebna priča. Za emitovanje šaljivih stihova sa erotskom tematikom nisu hteli da čuju. Proglasili su ih za kič i šund, a Mica je sa njima vodila oštru polemiku.

- Govorili su mi da su mi pesme kič i šund. Ja ih pitam da mi objasne šta im to znači, a oni ne znaju. Jedino su me stalno puštali na Radio Vrnjačkoj Banji i Radio Valjevu. Na sreću, bojkotovanjem mojih ploča nisu mogli ništa da postignu. Narod je čekao u redu kao danas za hleb kako bi kupio moja izdanja. Šezdeset osme godine "tresla" se zemlja od mene i Meha Puzića. On je snimio ono "O majko, majko", a ja "Davorike, dajke" i prodali smo po 400.000 primeraka. I kasnije sam beležila visoke tiraže, ali mi se nijedna ploča nije prodala toliko. Doduše, počeli su mnogi da me kopiraju. Pojavili su se "Rokeri s Moravu". Za sve njih je bilo mesta na radiju i televiziji samo za mene nije. Probilo mi je uši ono od "Bjelog dugmeta" - "Vidi guzu moje curice" ili, pak, sada ovo od DŽeja "Seksi ritam". To za njih nije šund, a ono što sam ja pevala jeste. Ma, znam šta je u pitanju? Para vrti gde burgija neće.

Možda nova ploča Čuvena Trofrtaljka konstatuje da su se "vremena u međuvremenu" mnogo promenila i da je naišla era javašluka i konfuzije. Izgubili su se i oni lepi i fini maniri pevača koje je narod uvek smatrao gospodom. Što je to tako najviše su sami krivi.

- Sada je erotika preplavila estradu. Svaka koja se dočepa mikrofona prvo što uradi dobro se razgoliti, a to nije to. Bitan je glas. Više to nikoga ne uzbuđuje. Narod je prezasićen. Nisam se ni ja mnogo otkrivala. Nosila sam miniće, ali je to sve bilo sa ukusom. Publika me po njima prepoznavala. Zbog trofrtaljke nikada nisam imala problema sa publikom. S druge strane, kako smo se mi pevači poštovali među sobom. A ovo sada, ne daj bože. Niko nikom da pomogne, niko nikog da razume, svađaju se među sobom, tuku, druže se sa ološima. A ni publika nije kao nekada, ne zna da ceni prave umetnike.

Marinko Rokvić je bio i njen ljubimac, a talenat je prepoznala i u Indiri Radić.

Mica je imala puno zamerki i na repertoar svojih koleginica. Uglavnom, sve nauče jedan blok pesama i to izvode svakodnevno. NJoj se, kako je govorila, nikada nije smelo dogoditi da ne nauči neku novu pesmu, ako bi je mušterija zatražila. Već naredno veče bi je pronašla kako zna i ume i odmah uvrstila u svoj repertoar.

Ni u domu Mica nije bila manje ažurna. Lepo uređena bašta, dvorište čisto i sređena kuća pokazivale su da je pravi oslonac domaćinstva. Nije odlazila ni na pijacu, sve je gajila na svom imanju. Slava je nije promenila.

- Retko pevam. Diskografija je u velikoj krizi. Nedavno sam kontaktirala sa mojim dugogodišnjim saradnikom Mlađom Nikolićem i razgovarali smo o eventualnom snimanju moje nove ploče. On je pitao u "Jugotonu" za mene, a tamošnji direktor mu je odgovorio da će mi izdati ploču za deset hiljada maraka. Kažem Mlađi da to nema smisla. Ja odlično prodajem kasete. Međutim, to njih ne zanima. Zato ću čekati lepša vremena. - govorila je tada pevačica.

Autor: N.B.