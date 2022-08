'PROBLEM JE ŠTO VIŠE NIKO NE KUPUJE CD-OVE!' Bora Čorba progovorio o zaradi, pa se prisetio pokojnog Miše Aleksića!

Prvi put bez Miše idemo na turneju. Ne mogu o tome da pričam, to je toliko potresno da za deset dana ode - istakao je Bora.

Frontmen grupe "Riblja Čorba" Bora Đorđević živi na relaciji Slovenija - Srbija, a kaže da mu je lepo i tamo i ovde.

Ipak, primećuje razliku u temperamentu naših i ljudi iz ove države.

- Dobro je i jedno i drugo. Fina je razlika u temperamentu. Tamo čovek priđe: "Izvinite Boro, da li biste bili ljubazni da se slikamo? Izvinite što smetam", a ovde kaže: "Gde si bre, ajde da se slikamo" - počinje on kroz smeh.

Njegov bend je tokom korone snimio novi album.

- Da, 11 pesama i singl sa dve pesme, odvojio sam ih jer su drugačije. Problem je kod izdavača što više niko ne kupuje CD-ove. Samo ono što se pojavi na jutjubu i na mreži može da donese neku korist izdavačima - kaže on.

Najveće punjenje baterija za njega je druženje sa publikom i svirka, pa će tako biti tokom narednog perioda, a spremaju se i za turneju po Americi.

- Krajem septembra idemo u Ameriku. Malo smo matori, ne možemo da obiđemo Istočnu i Zapadnu obalu, pa ćemo svirati samo u Torontu i Čikagu - kaže on.

Bora se prisetio i svog pokojnog kolege, basiste Miše Aleksića. Kaže da i dalje ne može da prihvati da nije tu.

- Njegova pesma će se naći na novom albumu. Zastupljen je. Prvi put bez Miše idemo na turneju. Ne mogu o tome da pričam, to je toliko potresno da Miša za deset dana ode. Mi smo se dogovorili da umremo zajedno na bini nas dvojica, ali je on poranio. Verujem da bi i on želeo da nastavimo da radimo - priča on.

Na kraju, dotakao se i teme raspodele novca od autorskih prava. On tvrdi da je to skromna cifra i da od toga ne može da se živi

- Dosta simbolično, ali stiže. Stigne 0,3 evra iz Australije. Ali vode računa. U vreme rata i bombardovanja, nemačka agencija srodna našem SOKOJ-u je poslala pismo i pitala: "kako ste regulisali pitanje muzike u liftovima?" Vidite kako civilizvoane države regulišu, a kod nas pola liftova nije radilo - kaže on za medije.

Autor: N.Ž.