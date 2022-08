Svi na društvenim mrežama smo obožavali Bajda, a sad se voditelj Pinka oprostio potresnom porukom od njega! Njegove reči cepaju SRCE! (FOTO)

Tuga!

Voditelj i novinar televizije Pink, Nemanja Vujičić, čije intervjue sa javnim ličnostima gledaoci prate bez daha, saopštio je svojim pratiocima putem društvene mreže Instagram da ga je napustio njegov voljeni kućni ljubimac, pas rase rotvajler Bajd, kojeg je obožavao, baš kao i njegovi fanovi.

Nemanjine reči potresle su mnoge, a brojne javne ličnosti su mu uputile podršku na društvenoj mreži.

- Zašto ovako brzo?? Zašto? Ti nisi za crno-bele slike. Ti si ovo i ovakvog želim da te pamtim. Ti si moj najbolji pas. VOLIM TE VOLIM TE VOLIM TE. Ne znam ni sam kako ću bez tebe. Ne znam, Bajd moj. Ovo je preveliki udarac.Hvala ti što si bio moj.Hvala ti za najlepši deo mog života.Hvala ti za svu bezuslovni ljubav.Hvala ti što si bio moj najbolji prijatelj.Hvala ti šunto moj, debeli moj, lepi moj.Hvala ti na svemu. VOLIM TE VOLIM TE VOLIM TEPutuj mirno, tebi i jeste mesto medju andjelima - napisao je Nemanja na svom profilu na Instagramu i dodao:

- Zašto me neko ne probudi i kaže da je ovo šala? Zašto mi neko nije rekao da nam je juče bio poslednji dan? Zašto mi neko nije rekao da je to bila nasa poslednja igra ?Koliko smo bili veseli i srećni i koliko sam čekao danas u 12h da te odvedem, ali nismo stigli.Moj Bajd, mislim da ovo najveci udarac na mene. Veliki poraz. Ostavio si me bez reči mili moj. Najvoljeniji. Ne znam kako ću se nositi sa ovoliko dozom boli i tuge. Ne znam.Kako da se naviknem na to da me više niko nece sacekati i otpratiti, da mi niko nece pozeleti dobro jutro, ono tvoje kada me za nogu povučeš ? Kako da kazem koliko sam te voleo i koliko je boli u meni ? Slomio si me. Ne znam zasto mi te je Bog uzeo, ali znam da sam imao velike planove za tebe. Bas velike. A ti, ko ti. Sacekao me da se vratim, da se jos malo izigramo, izljubimo i otisao si. Zasto ? Prerano Bajd, Prerano.Ti si meni bio sudbinski pas. Duga je to priča. Tvoje ime je bilo takvo. Sve.Hvala ti sto si dosao kada mi je bilo najteze.Hvala ti za svu igru. Ljubav.Hvala ti sto si bio moj beg iz ovog ludog zivota.Hvala ti sto si bio moj najbolji prijatelj.Hvala ti sto si bio moj najveci oslonac.Nisam ni pomislio da nekoga mogu da zavolim za samo dve godine toliko.Ali ti nisi bio pas. Bio si čovek. Najbolji.Plasim se kako cu bez tebe. Kako te jos jednom nisam stegao za uvo i potapsao po stomaku, ono naše ? Kako ti jos jednom nisam rekao koliko te volim ? Kako da se pomirim sa tim da nismo uspeli ? Kako ?Prerano moj Bajd. Moj mali.Hocu da ti kazem da te nikada necu zaboraviti. Da cu te zauvek voleti, da sam zahvalan Bogu sto si bio moj i da sam dao celog sebe da bi bio srećan. Sve sam zappatavio i sve bih isto, samo da jos jednom mogu da te zagrlim.Volim te. Beskrajno. Pozdravi mi tamo znas koga i čuvajte mi se. Imam četvoro anđela čuvara, a ja ću dalje kako moram i znam.Hvala ti na svemu. Odmori se. I samo jedno znaj, da te nikada necu zaboraviti i da ces zauvek ostati deo mene. I izvini sto nismo uspeli. Znam da sam ti obecao, ali nismo. Volim te ljubavi moja najveća.

