TELEPATIJA ILI TAJNE PORUKE?! Maja i Car ponovo ŠOKIRALI javnost - evo šta su sad uradili!

Šok!

Maja Marinković i Filip Car su nedavno izazvali veliku buru u javnosti kad su u isto vreme objavili istu pesmu na stori. U pitanju je bila pesma "Nemoj da se bojiš", koju izvodi Šako Polumenta. Oboje su se oglasili i demantovali da su posvetili ovo jedno drugom, ali će ono što su uradili danas sigurno izazvati haos.

Naime, ponovo su u isto vreme okačili sličan stori. Maja je okačila sliku lavice i lava i okačila pesmu "In My Secret Garden", koju izvodi Leonard Koen. Car je takođe okačilo sliku lavice i lava, a pesma koju je odabrao je "Siempre me quedara", koju izvodi Bebe. Da li je slučajnost u pitanju, telepatija ili ponovo šalju tajne poruke jedno drugom, to samo njih dvoje znaju,

Autor: M. P.