Srpski političar i njegova 36 godina mlađa supruga DOBILI ĆERKU: Bebi dali retko ime!

Političar Predrag Marković (67) i njegova 36 godina mlađa supruga Vesna (31) dobili su danas ćerku Jonu.

On je srećne vesti objavio na društvenim mrežama:

- Mnogo puta sam osamdesetih godina vraćajući se iz redakcije “Кnjiževne reči“ sa torbom punom tuđih rukopisa i biografija silazio stepenicama one male ušuškane uličice Кosovke devojke (do 1939. Devojačke ulice. Jedna od retkih ulica koje nose naziv po književnom liku.) između škole „Nikola Tesla“ i Ruskog doma ka klinici i porodilištu Narodni front u Кraljice Natalije. Setio sam se toga jutros u 4.30 kada smo se supruga i ja dovezli do nje kroz čist, umiven i prvim zracima sunca još neprobuđen Beograd.

A maločas su mi iz te zgrade javili da se u 12.35 u njoj dogodila promena i u jednoj od rečenica moje biografije. Ona od danas glasi: Ima sina Jakova i ćerku Jonu. Primite unapred moje izvinjenje što ni u svoje ni u mamino ni u ćerkino ime verovatno neću moći da odgovorim na čestitke, idem konačno da odspavam - napisao je političar Predrag Marković na Fejsbuku.

Inače, Predrag i Vesna u braku su od 2015. godine, a u javnosti se često pojavljuju zajedno na pozorišnim predstavama i modnim revijama. Ljubavni plam održavaju tako što jedno drugom persiraju i govore "Vi".

Markovićeva supruga je po struci novinarka, a jednom prilikom je za medije izjavila da joj je političar najveća podrška u životu. Vesna je imala teško detinjstvo bez majke koju je pronašla tek kao devojka. Dete je iz krajinske izbegličke kolone koja je ka Srbiji bežala na traktorima.

- Predrag je moj životni saputnik, moja najveća podrška u životnim olujama - rekla je Vesna jednom prilikom.

