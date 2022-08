KONAČNO OTKRIVENO KO JE DEČKO ANE KORAĆ! S ovim muškarcem čeka bebu - zbog njega je promenila broj i izbrisala mreže, a evo kako su se upoznali

Starleta Ana Korać ušla je u četvrti mesec i željno iščekuje bebu, a navodno prinovu čeka sa imućnim muškarcem iz Obrenovca.

Ana Korać je, prema rečima izvora Informera, našla dečka koji je iz bogate porodice i malo stariji od nje.

- Otac Aninog deteta je malo stariji, živi u velikoj porodičnoj kući u Obrenovcu... On radi u državnom sektoru, ali njegova porodica ima razrađen biznis i imućni su, tako da Ani ništa neće faliti - kaže izvor i dodaje:

- Njih dvoje su toliko zaljubljeni da to nije normalno, ali pošto on ni u ludilu ne želi da se eksponira, zamolio ju je da ugasi profil na Instagramu i da promeni broj. Ona je na sve pristala jer je zaljubljena i želi da živi u miru i luksuzu na relaciji Obrenovac - Ivanjica gde joj živi mama. Njoj je najveća želja bila da ima bebu, to joj se ostvarilo i sada je ništa drugo ne zanima osim da ugodi svom emotivnom partneru - zaključio je naš dobro obavešteni izvor.

Ana se nedavno ogaslila obavestila javnost da će se tokom trudnoće povući iz javnosti:

Molim vas da me razumete i da ovo shvatite kao molbu koju ujedno upućujem i medijima, da ispoštuju moju želju da ostatak trudnoće provedem u potpunoj privatnosti. Hvala vam što se od početka bili uz mene. Ljubim vas i volim - napisala je ona.

