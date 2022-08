OD BLATA DO ZLATA! Adam Adaktar kod Jovane Jeremić prvi put pred kamerama o svom izgledu, bogatstvu i ženi Anđeli, a evo kakav ŠOU SPREMA NA TV PINK! Ovo svi čekaju!

Adam Adaktar, "bog obrva", pojavio se u jutarnjem programu na TV Pink kod Jovane Jeremić, kako bi progovorio o svim temama koje interesuju javnost.

Adam Adaktar pred kamerama se pojavio sav u crnom i nosio tamne naočare koje je skinuo i pokazao sočiva u plavoj boji. Tom prilikom govorio je o rijalitiju ''Adaktarovi'' koji se sprema na TV Pink od 26. avgusta, kao i o temama koje zanimaju javnost kada je ''bog obrva'' u pitanju.

- Kada prošetam decu po kraju probam da se obučem normalno, ali moje normalno nije normalno. Nisam shvatio da sam ja bahat, to nije istina, svi moji klijenti mogu da kažuda nije tako. Magistralnim putem sam došao do Beograda, tada nismo imali auto-put. Poenta je da idete tamo gde želite da budete, to je jedini cilj. Nije istina da sam svima promenio imena, došli smo da pokažemo šta znamo. Naša firma je velika, svako iz porodice uma sektor koji vodi - počeo je Adaktar i dodao:

- Maserati je privikao veliku pažnju neplanirano. To je bio prvi auto koji sam ja vozio. Nisam hteo ništa da vozim, hteo sam to. Stigao je crni, bio je dogovor da napravimo bejbi šauer i daauto bude u boji zavisn od pola bebe. Došao je prvi, pa drugi sin, auto je bio plav, ali onda je došla ćerka i auto je ofarban u roze - rekao je Adam.

- Bili smo na času istorije umetnosti. Ja sam se brzo predstavio, a onda je došla devojka koja je počela da pria svoju priču. Rekao sam vidi ovu molim te. Posle toga se desilo najveće čudo. Valjali smo ruke, ulazi jedna besna devojka koja je urlala na mene kako sam ja ukrao njenu ruku za vajanje. Na kraju se stvarno ispostavilo da sam ja vajao njenu ruku. Kad ona ne dođe na predavanje, ja sam je zvao da vidim gde je i onda se to razvijalo. Ona crta najbolje na svetu - priča Adam u tome kako je upoznao svoju suprugu Anđelu, a onda je progovorio o prijateljstvima.

- Imam ograničen krug ljudi. Oni se sami otkače... Ja ću da prihvatim svakog ko se uklapa u moj stav o kvalitetnim osobama. privuče ih moja energija na prvu, ali onda se otkače... Ostaju pojedini. Svako dođe po svoje iskustvo. Kad pogledaš osobu ona je tačno tamo gde treba da bude - rekao je Adam i progovorio o rijalitiju ''Adaktarovi'' koji će pomeriti sve granice.

- Ovog petka, za recimo pet dana startuje rijaliti, u 22 časa prva epizoda kreće. Ja ne volim nikakva grupisanja, svako je za sebe individua i neka pokaže za sebe. U rijalitiju će nas biti osam glavnih aktera. Ja sebi želim da doživim sopstveni maksimum - rekao je Adam i sa Jovanom Jeremić sklopio dogovor.

- Ja bih rekao da mi tipičnu balkansku facu apdejtujemo malo egzotičnije. Videćete Jovanu Jeremić egzotičnu lepoticu. Možemo uživo u emisiji da uradimo obrve - kaže Adaktar i dodaje:

- Ja se oblačim raznovrsno. Ja sam sebi kao sultan Sulejman. Nisam klasičan balkanski tipo muškarca, želeo sam da budem svoj muškarac. Anđela je prava osoba za mene jer je ona ta koja sa mnom dolazi po to iskustvo koje želimo. Prišla mi je i rekla: ''Hoćemo li mi da stavimo sve po strani i da odemo po tu imeriju?''. Ja sam digao ruke i rekao - predajem se. Muškarac sa toliko žena oko sebe može da osvoji svet. Imam dosta poznanika koji su mi jako dragi, ali nemma ono kao najbolje drugove, drugarice, ortake... Porodica samo može iskren da se raduje tvom uspehu, a ostali ti tapšu po ramenu dok im to odgovara. Ljudima deluje čudno kada vide jednu suštinski skladnu porodicu.

Autor: Pink.rs