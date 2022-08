POSVEĆENO PECI?! Maja Marinković ŠOKIRALA sve storijima posle RASKIDA sa Raspopovićem! POLUDEĆE KAD VIDI ŠTA JE IZGUBIO! (VIDEO)

Neće mu biti nimalo lako!

Poput bombe je danas odjeknula vest da su starleta Maja Marinković i Predrag Peca Raspopović stavili tačku na svoju vezu koja je Raspopovića koštala vanbračne zajednice sa Sandrom Subotić. Kako je navela nakon svog prvog oglašavanja, raskinula je jer se osetila razlika u godinama i različita interesovanja.

- Imam potrebu da se oglasim i kažem šta je istina u vezi mog i Pecinog odnosa. Najpre moram da kažem da to nije onako kako sam ja mislila, želela i bila sigurna da je iskren. Izašla sam iz tog odnosa jer se ipak oseti razlika u godinama i imamo drugačija interesovanja. Dakle, na svojoj koži sam naučila da nije zlato sve što sija i iz mnogo razloga sam odlučila da ga ostavim i prekinem taj odnos. Jasno mi je da pokušava da preko svojih prijatelja izokrene priču u svoju korist, ali mu to neću dozvoliti - kaže Maja za Kurir i poručila da će uskoro izneti sve detalje.

Malo nakon ove izjave, Marinkovićeva je okačila video snimak na društvenoj mreži u kom je ispozirala u mini crnom bikiniju, a crne tračice su jedva prekrile starletine grudi i obuzele ih. Pored toga, posebnu pažnju je privukla i pesma koju je Maja okačila uz ovaj prizor. Naime, u pitanju je pesma “Hoću da sam slobodna” koju izvodi pevačica Zorana Pavić.Mnogi su isprokomentarisali da je ovaj izazovni snimak okačila u inat sad već svom bivšem dečku, Peci. Kako je njen otac Taki izjavio za medije, Raspopović je Maji branio da kači provokativne slike, ali i da se slobodnije oblači.

- Ona je meni rekla da se spakovala i otišla. Kaže bolje da ostanu prijatelji i da se ovako raziđu nego da kasnije bude još gore. On je bio jako ljubomoran, a njoj je to smetalo, ona nije navikla tako da živi. Pokušavao je svašta da joj zabrani, ali to kod nje nije prošlo. Ne znam da li ste vi primetili, Maja nije smela da kači slike na Instagram. On je njoj hteo da zabrani da se oblači provokativno, kao da nije znao sa kim je ušao u vezu - kazao je Taki, a onda je rekao kako on gleda na krah Majine i Pecine ljubavi:

- Iskren da budem, Maja i ja se još uvek nismo videli i lepo popričali, samo smo se čuli. I kada je njihova veza otpočela, ja za to nisam znao. Kao njen otac, podržao sam sreću svog deteta. Nisam ih ja spajao, nisam ni razdvajao. Sve što su radili, radili su meni iza leđa. Mislim da je bolje što su se razišli da kasnije ne bi bilo ozbiljnijih problema. Mislim da su tu godine učinile svoje, on je ljubomoran čovek. Bio je on ljubomoran i na Aleksandru. Svi znamo kako se Maja oblači provokativno. To treba sačuvati, a opet i biti jak muškarac koji može da isprati takvu devojku.

