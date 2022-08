Ne krije uzbuđenje zbog velikog dana u njenom životu!

Pevačica Vanja Mijatović ovog oktobra višegodišnju ljubav sa svojim izabranikom Aleksandrom Mandžukićem krunisaće brakom i gala svadbom za 200 zvanica u jednom prestižnom prestoničkom restoranu.

Vanja je sada za Pink.rs otkrila sve detalje svadbenog veselja koje priprema.

- Na meniju će biti svega i svačega. Švedski sto - od sarmi i pečenja pa do jastoga. Biće svega, za svakoga ponešto. Što se muzike tiče, imaćemo jedan grčki bend koji će svirati oko sat i po vremena, kao i naš bend. Jovan Stefanović će pevati isto. Mom budućem mužu ne smeta što toliko volim Grčku kulturu i muziku i što će ba svadbi pevati i grčki bend. On zna da ta ljubav nije vezana za mog bivšeg dečka, već generalno volim Grčku. I pre njega sam volela, a ta veza je davno završena - otkrila je Vanja za Pink.rs i dodala:

- Biće mnogo mojih kolega na svadbi, ne bih baš da nabrajam, ali sigurno oko 50 kolega sa estrade je na listi zvanica - kaže pevačica i otkriva kakvu venčanicu je odabrala i koja poznata pevačica će joj biti kuma na venčanju.

- Venčanicu šijem, jedan specifičan model pop ukusu je u pitanju. Olsikava mene, nije klasičan princeza kroj, već nešto sasvim drugačije. Nije bap bela venčanica, žena iz Beograda je šije. Nije mi ništa bilo primamljivo po salonima, pa sam se odlučila da šijem, našla sam neku sliku i po tome se pije. Nosiću veo, moram zbog kume Aleksandre (Mladenović) (smeh). Aleksandra će mi krstiti dete, a na venčanju če biti ona i još jedna drugarica. I šminku i frizuru sam zakazala. Tako da je sve organizovano u tom smislu - rekla je Mijatovićeva i dodala:

- Ja sam videla odelo mog budućeg muža, on nije video kakvu venčanicu ću imati. Neće me sigurno videti pre venčanja, kažu da je to maler - poručuje Vanja za Pink.rs i otkriva da li će imati crkveno venčanje, kao i da li će mladenci ispoštovati narodne običaje.

- Nećemo imati te običaje, niti crkveno venčanje, za sada, možda neki drugi put. Planirali smo samo da napravimo jednu veliku žurku za 200 zvanica, za naše drage ljude i to je to - rekla je Vanja i progovorila o svečanoj dekoraciji.

- Dekoracija u sali će biti belo-zlatna, ali ne bih sada da otkrivam sve - završava pevačica za naš portal.

Autor: M.K.