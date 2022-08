'PONEO SE KAO ĐUBRE!' Eva Ras bez dlake na jeziku PROZVALA Miloša Bikovića, a evo kome više ne govori ni 'dobar dan'!

Glumica zamera mlađem kolegi kako se poneo prema Branislavu Lečiću tokom meseci kada je bio optužen za silovanje.

Eva Ras iza sebe ima punih šest decenija uspešne glumačke karijere, a danas ne preza ni od kakvih komentara i veoma je britka na jeziku.

Tokom gostovanja u jednoj emisiji kada je govorila o slučaju Branislava Lečića i Danijele Štajnfeld, ona je u negativnom kontekstu i prokomentarisala mlađeg kolegu Miloša Bikovića, kome je zamerila što nije podržao Lečića dok je mesecima trajala hajka protiv njega.

- Mene su pitali šta mislim o tome. Rekla sam da ne može jedna udavača da optuži čoveka za to i da ja to odmah prihvatim. Ne živimo na divljem zapadu i ne prihvatam to linčovanje. Ja sam se uvek zalagala za pravnu državu i da sud to odluči, a sud je to odbacio - rekla je Eva Ras, a potom istakla sa kim od kolega uopšte ne komunicira:

- Ja nekim ljudima ni dobar dan više ne govorim: Ni Bikoviću, ni Kokanu Mladenoviću - rekla je Eva Ras.

Kako joj je ova tema povukla živac, ona nije mogla da ostane uzdržana, te je objasnila da zbog čega je Bikoviću opasno zamerila.

- To je protivustavno. Naše kolege su se pokazale kao poslednja đubrad. Oduzimali su Lečiću uloge. Ja Bikovića više ne mogu da gledam. On kao mladi kolega je potpisao da Branislav Lečić ne može da igra predstavu - rekla je Eva Ras.

