ZBOG NJE NIJE OTIŠAO U HOLIVUD! Evo kako izgleda supruga Radoša Bajića! (FOTO)

Sa njom je, kako je svojevremeno ispričao, krenuo od nule. Jedno drugom su bili snažna podrška, iako borbe nisu bile lake.

Proslavljeni glumac, scenarista i reditelj Radoš Bajić pet decenija uživa u skladnom braku sa suprugom Milenom, koju retko kad možemo videti od javnosti. Radoš je, naime, na svom Instagramu nedavno objavio fotografiju supruge iz mladosti, ali i emotivnu poruku.

- Na današnji dan, 4.maja 1973. godinu upoznao sam prelepu Milenu Bjelić koja će posle 3 godine postati Bajić... Ručak na kartonskoj kutiji, dve viljuške i dve kašike, iznajmljena soba sa upotrebom zajedničkog kupatila - borba, odricanja, skromnost, istrajnost, poverenje i beskrajna ljubav koja traje do danas... Na mnogaja ljeta...R - napisao je Bajić.

Radoš je takođe jednom prilikom ispričao da je na početku karijere dobio ponudu da u Holivud, međutim od toga je odustao jer nisu pristali da sa njim pođe i njegova supruga.

- Svakako da postoji. I to ne samo jedna – već mnoge… Ipak, pomenuću samo jednu. Kao mlad glumac, 1976. godine dobio sam poziv i ugovor za Holivud od velikog američkog producenta Olivera Ungera – gde me je čekala uloga u filmu Voltera Hila „Ratnici podzemlja“. Nisam otišao jer nisu pristali na uslov da sa mnom pođe i moja Milena. Da sam otputovao, to bi automatski značilo kraj i naše ljubavi i zajedničkog života. Nikada se nisam pokajao jer sam između života i slave izabrao - život… - rekao je glumac.

Inače, glumčeva supruga vodila je bitku sa opakom bolešću, a on joj je tada bio najveća podrška.

- Ja sam suprug žene koja je bila obolela od raka dojke a iskreno želim da ohrabrim sve majke, sestre, supruge, ćerke, bake, i da im kažem da na kraju tunela ima svetla. I Radojka je u seriji nastavila da živi, kao što je i moja supruga Milena. Dvesto osamdeset osam dana sam sa njom proveo na beogradskom Institutu za onkologiju, pomažući joj u grozničavoj i teškoj borbi. Iako sam uvek čuvao svoj privatni život kao oazu, u dogovoru sa suprugom i decom, odlučio sam da izađem pred javnost sa svojim iskustvom zarad svih onih žena kojima treba pomoć - rekao je ranije Radoš Bajić za medije.

Autor: M.K.