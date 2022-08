Želi da je izbriše za sva vremena?!

Bivši učesnik Zadruge 5 Filip Car za Pink.rs govorio je o odnosu sa Anom Jovanović i navodima da nije mogao da je se otrese, te da je morao od nje da pobegne u Crikvenicu. O tome je govorio i Marko Đedović, a sada je Car prokomentarisao celu situaciju.

- Znam da je Marko rekao nešto vezano za to. Mislim da je on to malo iz konteksta izvukao, krenulo je to u nekom krivom smeru - rekao je Filip za naš portal i dodao:

- Ne bih da govorim o tome šta je Ana uradila... Ništa strašno nije uradila. Imala je potrebu da neke krive drine ispravlja, a kasnije je shvatila da nema potrebe za tim. Nismo u kontaktu, niti ćemo biti. Nema zle krvi među nama, niti će biti, nema potrebe za bilo kakvim kontaktom, sve najbolje joj želim - poručio je Car za Pink.rs.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K. ; J. M. Đ.