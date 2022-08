'MNOGO MI NEDOSTAJE LANE!' Emotivna ispovest poznatog glumca će vam naterati SUZE NA OČI, s knedlom u grlu govorio o pokojnom kolegi!

Tuga ne jenjava!

Glumac Aleksandar Dunjić ispričao je u jednoj emisiji kako je to bilo imati Laneta Gutovića za prijatelja. Glumac Milan Lane Gutović preminuo je na današnji dan 25. avgusta 2021. na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu, u 75. godini.

Godinu dana od njegove smrti, uspomena na glumca je i dalje živa.Dunić kaže da mu Lane mnogo nedostaje i da je velika privilegija bila imati njega za prijatelja.

- Mnogo mi nedostaje, to je bilo veliko bogatstvo družiti se sa njim. Bila je velika privilegija biti u njegovom društvu, a da ne kažem tek tolika je privilegija družiti se privatno sa njim i videti Laneta u svetlu u kakvom ga niko nije znao. To je jedan divan, izuzetan čovek, dobar prijatelj, veran, odan. Nikada nije ostavljao prijatelje, mislio je na prijatelje čak i kada oni nisu bili svesni toga. Uvek je razmišljao kako može nekome da pomogne, da da savet, uputi. Problem je naš što mi nemamo to neko oko sa strane koje nas gleda, to je bio on. Usmeravao je ljude sa mnogo ljubavi. On je to bio u mom životu - rekao je glumac sa knedlom u grlu.

Autor: M.K.