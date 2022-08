DRAŠKO STANIVUKOVIĆ PAO U ZABORAV?! Tanja Savić smuvala novog dečka, drugarica je RAZOTKRILA - evo o kome se radi!

Prebolela!

Pevačica Tanji Savić konačno je svanulo i na poslu i u ljubavi. Pevačica žari i pali na nastupima, radi po nekoliko dana u nedelji, a više ne krije ni da je voljena.

Naime, mnogi komentarišu i drastičan preokret u njenom odevanju. Na Tanji je sada sve skupo, lepo usklađeno, sa stilom iskombinovano, a pritom ona i zrači radošću.

- Tanja sve krije kao zmija noge. Kad je pitamo jel ima nekog, da li joj se udvaraju, počne da se smeje, pocrveni i menja temu. Takva je. Ali, poznajem je, vidim da je zaljubljena do ušiju i da joj je uzvraćena ljubav. Sad, da li neće da priča da ne urekne, ili se plaši da se ne sazna, to već ne znam, ali svi sumnjamo da je to neko iz inostranstva - kaže njena drugarica za medije.

- U poslednje vreme je napunila orman baš lepom garderobom, počela je da vodi računa o odevanju, i brate, nasmejana je, deluje srećno, ispunjeno. Nema ona problem da kupi sebi te markirane stvari, baš lepo zarađuje, ali ranije je pričala da ne želi da baca pare na krpe koje će da obuče jednom ili dva puta, kad taj novac može da pametnije investira ili potroši na decu - zaključila je drugarica.

Podsetimo, mesecima unazad nagađa se o odnosu popularne pevačice Tanje Savić i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, a oboje su bili tajanstveni po tom pitanju, te je njihov odnos i dan-danas ostao misterija.

Autor: P.R.