PONOVO NA UDARU! Iva Grgurić šokirala novom objavom, SILIKONSKE GRUDI u prvom planu, fanovi je 'častili' HIT KOMENTARIMA! (FOTO)

Ne obazire se na hejtere!

Pobednica "Zadruge 3" i manekenka, Iva Grgurić, privlači veliku pažnju na durštvenoj mreži Instagram, gde svakodnevno obajvljuje svoje provokativne fotografije.

Ona je često na udaru negativnih komentara otkako je uradila silikonske grudi, koje su joj potpuno spojene.

Samim tim, svakom novom fotografijom, na kojoj su joj silikonske grudi u prvom planu, šokira svoje pratioce.

Iva je sada pozirala u zelenoj haljini, sa dubokim izrezom, te je njeno poprsje ponovo glavna tema njenih pratioca.

"Kakva bombetina", "Au, ženo, izgledaš svetski", "Premoćno", "Najlepša zadrugarka ikad", nizali su se laskavi komentari, ali bilo je i onih zluradih. "To više i ne izgleda kao dekolte, ja ne znam šta je to, bezoblična masa", "Ova ima samo jednu dojku, i to ogromnu, spojile se dve u jednu", "Što je mnogo, mnogo je", nizali su se komentari.

Autor: P.R.