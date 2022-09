Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović bio je ekskluzivni gost voditeljke Jovane Jeremić u današnjem vikend izdanju najpopularnijeg jutarnjeg programa "Novo jutro".

Mitrović je govorio o humanitarnom radu, novoj TV sezoni, Zadruzi 6 i svetskom uspehu kompanije PR-DC.

Budžet za humanitarne akcije je povećana na oko milion evra godišnje

- Nisam ja nikakav nacionalni heroj. Imam stav i visokog sam ubeđenja da je to obaveza svih onih koji mogu. Dražava u socijalnom smislu ne može da odgovori na sve, ali u Srbiji postoji toliko bogatih ljudi koji se kriju. Čak sam bio i optuživan zašto te stvari radim javno. Ja to namerno radim javno da bi se svi pokrenuli - rekao je Mitrović.

Kako je dodao, broj bogatih se meri desetinama hiljada i kada bi svako pomogao samo jednu porodicu mislim da bi u Srbiji bilo znato manje siromašnih.

- To je nova kategorija u našim humanitarnim akcijama, pre svega smo vezani za ustanove za odgoj dece bez roditeljskog staranja. To smo prošle godine proširili na nivo Srbije - istakao je Mitrović.

Mitrović istakao da je u toj akciji više od 10 godina.

- Budžet za humanitarne akcije je povećana na oko milion evra godišnje i svakog meseca ćemo se truditi da bar jednoj porodici koja ima mnogo dece truditi da pomognemo, posebno onima koji su socijalno najugroženiji - rekao je Mitrović.

Pre par dana sam razgovarao sa predsednikom Vučićem i dao mu ideju da bi povećali broj društveno- korisnih aktivnosti da okupi 100 ili 200 najznačajnih privrednika i da ih zamoli da pogledaju i pomognu na sličan način

Kako je naveo, on ne zna da li će Vučić to učiniti jer najviše voli sam da pomaže, odnosno da država uradi sve što može.

- Mislim da bi još neko mogao da sa dodatnom snagom razdrma te privrednike koji su uspavani. Oni su raspoloženi da pomognu, ali malo inertni. Svima ću im dati dovoljno medijske pažnje samo da se pokrenu - istakao je Mitrović.

Kako je rekao, dosta se priča o natalitetu, ali ima u praksi oni koji bi mogli da se pokrenu vam države i da se pomogne porodicama sa više dece.

Iznenađenje uživo u programu - Željko Mitrović poklonio cveće Jovani Jeremić

Voditeljka Jovana Jeremić se zahvalila Mitroviću na ekskluzivnom gostovanju u emisiji "Novo jutro", te istakla da se nada da će ono postati tradicionalno. Željko se popularnoj voditeljki zahvalio i doneo joj cveće, te čestitao na uspešnoj godini na najgledanijoj komercijalnoj televiziji.

- Da ti čestitam, danas je godinu dana kako si na Pinku. Nek je sa srećom, ova prva godina je bila uspešna. Moram da ti ispričam nešto - rekao je Željko.

Imam tremu - dodala je Jovana.

- Kad si prešla sa druge televizije, ja sam imao napada, i od prijatelja i ovde ljudi sa Pinka. Pink je više monarhija u malom, samo ja donosim odluke. Rekao sam: "Ljudi, da li znate čime se bavimo?". Mi se bavimo preprodajom ljudske pažnje, računaju se samo brojevi. Imaš rejting koji je najviše i rekao sam da te posmatraju kao jednu od najuspešnijih na Pinku - nastavio je Mitrović.

LEONARDO JE SVEMOGUĆ Osvrnuvši se na histeriju u Hrvatskoj, Mitrović je nakon priloga o PFI Studios u Šimanovcima, istakao da je sad deo kapaciteta odvojen i prvi put za televizijske namene. - Studio "Leonardo" će biti vidljiv u ovoj sezoni u novim emisijama, "Hit Tvit" snimamo u Šimanovcima i još nekoliko projekata. "Leonardo" je svemoguć. Od digitalne publike, praćenja pokreta, u njemu možete sve... Sve se radi u realnom vremenu, ogromne rendering farme, superkompjuter koji se sastoji od 50 mašina... Biće mnogo vizuelnih iznenađenja - naveo je Mitrović.

PR-DC radi na dva velika projekta - LETEĆEM VOJNIKU I LETEĆEM POLICAJCU

Mitrović je osvrnuo i na rad kompanije PR-DC-u.

- To je veoma zrela kompanija, precizno i vidljivo upisana na svetsku mapu posle samo dve godine. Sa momcima od kojih su neki i profesori, neki docenti ili asistenti znam već skoro 15 godina. Uvek su sarđivali sa Pinkom kada nam je trebalo da proizvedemo nešto što ima veze sa nekakvom hidraulikom. Bilo je mnogo takvih projekata tehničkih zahtevih - podsetio je Mitrović.

Najveći broj njih je sa katedre za vazduhoplostvo Mašinskog fakulteta i pre dve godine smo se dogovori da jedan prostor za koji još nije kasno osvojiti na planetarnom nivou je proizvodnja bespilotnih letelica ili dronova. Ja sam partner sa njima. Posle dve godine mogu da kažem da imamo vrlo uspešnu saradnju

Mitrović je istakao da svaki dan stižu nove ponude.

Kako je rekao, trenutno se radi na "letećem vojniku" i "letećem policajcu".

STIŽE PREDUZETNIČKI RIJALITI!

Mitrović je govorio i o novoj TV sezoni i početku "Zadruge 6", koju svi željno iščekuju.

"Zadruga" će imati novine u sebi, to će gledaoci videti za pet dana. Konačno ćemo realizovati format "Shark Tank", imaćemo dnevnu seriju koja će krenuti oko Nove godine, "Pelagijin venac", možda će biti i dve epizode dnevno. Konačno nova sezona "Pinkovih zvezdica", napravili smo pauzu da bi se napravile nove generacije talentovane dece, stasale su nove talentovane generijacije. Biće mnogo dobrih projekata. "Shark Tank", ja ću biti jedan od učesnika. Naš 4 koji će biti investiciono sposobni, to su velika imena, predložiću da tu budu Mišković, Bogoljub Karić... Ljudi donose i iznose ideje, a mi se utrkujemo ko će učestvovati u finansiranju. Veoma je dobar za buđenje proizvođačkog duha. To je utakmica između nas, ko će pre i više da ponudi i to pred milionskim auditorijumom. To je vrsta preduzetničkog rijalitija. Inspirativno je za ljude koji su počeli da se gase u kreativnom mraku. Biće inspirisani da se trude i šalju predloge. Karić je prihvatio, a Miškovića ću videti sledeće nedelje i zamoliti ga. To je u Americi jedan od najpoznatijih formata - otkrio je Željko.

LUCIFER OTVARA ODEON

Mitrović je najavio da će pozorište "Odeon" otvoriti predstava "Lucifer"

- Konkurs nije zatvoren, i dalje je otvoren. Radovi na Odenu su duži nego što je planirano. Za mene je to jako važan projekat, jer to je poslednja audio-vizelna umetnost u kojoj se nisam oprobao i u kojoj se nisam ostvario. Pozorište je nešto što je na svetskom nivou potpuno doživelo transformaciju. Naša pozorišna publika koja još uvek izdržava kamerne predstave i relativno sporo je realativno hermetizovano - naveo je Mitrović.

Moja ideja je ako budemo Brodvejski ili Londonski recept prepisali, pa ga uradili bolje, da će pozorišna publika tek biti formirana, ako te predstave budu ono što ja planiram da budu, a za to je potrebna infrastruktura pozorišta koja je veoma, veoma komplikovana.

Prema njegovim rečima, Odeon će biti pozorište koje ima mnogo pokretnih stvari, mnogo hidrauličnih dizanja, mnogo rotacionih površina, ogromni broj cugova, ogromni broj liftovskih mostova.

- Gledaoci na Brodveju i Londonu, imao sam priliku da pogledam preko 30 predstava u Londonu. Kao gledalac ne znate da li ste došli na pozorišnu predstavi, na bioskopsku projekciju, na rok koncert ili medžik pirotehnički šou. Ljudi imaju potrebu da dobiju više za cenu jednu ulaznice, tako da ćemo pokušati da od Odeona napravimo pozorište specijalizovano za mjuzikle, pojedine koncerte i eventualno i eventualno neki medžik šou. Pozorište na Terazijama je relativno pristojno uradilo mjuzikle. To je jedino pozorište koje se dosledno bavi mjuziklima, imaju prostojan ansambl, ali ono što mi radimo mislim da je nekolio nekoliko generacije ispred toga. Prosto oni su ograničeni budžetski, ograničeni su i samom infrastrukturom pozorišta. Ja pokušavam od Odeoan da napravim nešto što je revolucionarno i što je sublinat najboljih elemenata različitih Londonskih pozorišta, zato što ni u Londonu nemate u jednom eplimentirano sve - dodao je Mitrović.

Ja mislim da ćemo u Odeonu, u odnosu na gabarite Odeona, to je ipak pozorište koje će imati oko 1.000 mesta, ali velikli stejdž, ako računamo sve nivoe stejdža. Velika su mi očekivanja i pošto mi je to prvenac "Lucifer" je predstava koja će ga otvoriti, ja sam je napisao za šest dana ceo scenario, ja sam je režirao i ja ću biti producent te predstave. Zasniva se na rezervoaru muzike Olivera Mandića, paralerno s tim Koprivica radi jedan scenario s bazenom pesama Riblje Čorbe. Imaćemo tri ili četiri predstave, jad se otvori imaćemo repertoar koji nije zanemarljiv, čak naprotiv

Mitrović mladalački duh nasledio od MAJKE

Nakon razgovora o humanitarnom radu, uspehu televizije Pink i kompanije PR-DC, Jovana Jeremić će Mitroviću postavila lično pitanje.

Koliko je tvoja majka ponosna na tebe? - pitala je Jovana.

- Moja majka ima 83 godine, kao devojčica je. Dobio sam snimak kako na moru igra u diskoteci. Napravili su mi snimak, imam klip od 30 sekundi. Kevo, mnogo te volim, samo nastavi da igraš - otkrio je Željko.

- Veliki pozdrav i od mene. U svakom smislu je super žena, uvek sređena - dodala je Jovana.

- Istina - nadovezao se Mitrović.

- Ti si taj duh mladalački nasledio od nje - nastavila je Jeremićeva.

- Spojilo se više stvari - istakao je Željko.

- Mnogi te kopiraju, imaju kompleks od tebe - nastavila je Jovana.

- Ne znam to, ali meni relativno dobro ide spavanje od 4, 5 sati dnevno, uvaljujem što više obaveza sebi, ali ne smeta mi to - ispričao je on.

RASKRINKAVANJE Bake Praseta u dokumentarnom filmu - gej afere, veze sa Belivukovim klanom, s*ks sa maloletnicom i izjava Kikine majke!

Mitrović se osvrnuo i na onlajn rat sa Bakom Prasetom.

- U pripitom stanju na lajvu je rekao da mu dugujem pare. Ja sam ga pozvao i pitao šta, kaže da mu nismo isplatili za kampanju za Globaltel. Nazvao sam ih, rekli su mu da mu je isplaćeno za 50%, a da nije toliko ni uradio i da su raskinuli ugovor i da on nama duguje pare. Rekao sam mu da može da bude tužen za iznudu, on naravno poludi, sve ostalo je bilo javno - naveop je vlasnik Pink Media Group.

Pribeležio sam šta će biti u dokumentarno filmu. Taj kriminal na Internetu, iživljavanje na maloletnicima... Ja sam kupio automatske blipere da bismo zaštitili ljude, da se ne desi da maloletnici čuju u "Zadruzi" nešto što bi uticalo na njihov razvoj. Na Internetu, ljudi koji imaju milionski broj pratilaca, a psuju, vređaju... U komunikaciji smo sa Guglom, pokušavamo da nađemo rešenje za problem iživljavanja nad maloletnicima. U tom dokumentarnom filmu će biti nekoliko stvari, videćemo kakvu imovinu ima, da li plaća porez... Bavićemo se razlozima zašto se Kika ubila, ko ju je navukao na drogu, na MDMA, zatim ćemo proći kroz sve okolnosti njegovog seksualnog odnosa sa maloletnicom od 14 godina, radimo to vrlo ozbiljno, zato i ne žurimo. U četvrtak u 20h je premijera. Mononukleozu je preneo, Nataši Š, da ne govorim prezime. Inače, da ga iznenadim kod Kike, mogu da mu najavim... Imamo izjavu Kikine majke, videćemo šta stvarno ona misli o ovom slučaju, imamo i njegove gej afere sa očevicima... Ako bilo šta u tom filmu proglasi netačnim, ja predlažem da svi javno idemo na detektor laži. Vrlo je važno da Tužilaštvo posle ovog filma krene da radi svoj posao.

- Biće više distrekova, šaljive su pesme. Moje dve objave na Instagramu, kad on trči maraton oko Pinka posle susreta sa bezbednjacima... Taj drveni predmet koji je doneo može za sebe da upotrebi. Taj snimak i distrek pesma, obe su za manje od 24 sata prešle milion pregleda. On priča da je najveći medij u Srbiji, da mu pojasnimo da ukupan rič, televizija i naši profili, prvi put će da oseti i vidi šta znači kad se 10 miliona gledalaca uveri u navede - ispričao je Mitrović.

Da li on ima veze sa klanom Velje Nevolje? - pitala je Jovana.

- Sve ćete to videti. Na kom rođendanu se upoznao, kako se upoznao, kako je plaćao reket. To je finansiranje onoga što je radio taj klan. Sačekajte četvrtak u 20h uveče, pa ćete sve videti. Ono što su za nas govorili da smo upropastili generacije, govorili su zbog narodne muzike, a to je glupost. Ovo danas je upropašćavanje generacije. Zašto ja sve ovo radim javno? Pokušavam da objasnim generacijama da poštenim i normalnim radom sve može da se postigne. On se sveo na prosjačenje, tad mu se svidela ideja da se zakači za nekog ko je interesantan javnosti. Ali, znate kako se kaže, njegov nadimak je Baka Prase. Prase grokće sve dok se ne ispeče, a ja sam majstor za roštilj. Ovu igru ćemo igrati dugo, mene to opušta, a i žilav sam. Ne znam ko je preživeo rat sa mnom, a nikad nisam imao lake protivnike. Đilas je bio gradonačelnik, nikad se nije vratio. Setite se rata sa Đelićem, akademika, Ace Rodića... Posle rata sa mnom je prodao "Kurir" i otišao u anonimuse. Ali ja nikad nisam poveo rat, uvek su bili odbrambeni. Svi ratove se završe tako što pobedim, ali ga nikad nisam izazvao - istakao je Željko.

