DA LI BISTE SE UPISALI?! Deniz iz Zadruge OTVARA ŠKOLU, otkrila čemu će podučavati devojke - zgrozićete se, zbog ovog će se DIĆI KUKA I MOTIKA

Obogatiće se!

Poznata slovenačka starleta Deniz Dejm, učesnica "Zadruge 5" i svojevrsni skandal majstor, posle niza šokova koje je priredila pred kamerama rijalitija "Zadruga", a i u privatnom životu, najavila je i pokretanje novog biznisa, koji će sasvim sigurno biti inovativan na našim prostorima!

Podsetimo, Deniz se prikazala inače kao slobodna devojka, koja sve što naumi to i uradi, te smo imali prilike da vidimo i njen seksualni odnos koji se desio u kupatilu Bele kuće i to sa Stefanom Mihićem. Zatim po izlasku iz Bele kuće, otvoreno je pričala o tome kako ima sponzora, a pored njega i oženjenog ljubavnika, koji je novčano pomažu, ali i da aktivno radi na tome da prikupi što više pratilaca na mreži Only fans, kako bi što više zaradila.

Uskoro otvaram onlajn školu za sponzoruše! - kratko je poručila svojim fanovima na TIKTOK-u i Instagramu i izazvala burne reakcije!

Samoproklamovana "najbolja slovenska ribetina", nema sumnje da gde god se pojavi podiže prašinu i animira fanove, koji sa nestrpljenjem očekuju svako njeno oglašavanje na društvenim mrežama, jer se može sa sigurnošću tvrditi da je svaka objava skandaloznija od prethodne!

Autor: Pink.rs