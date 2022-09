Izostanak Ljube Pantović sa rođendana Dalile Dragojević, dugogodišnje prijateljice uz koju je, uprkos svemu, bila tokom trajanja "Zadruge", dodatno je podgrejao glasine da njih dve nisu u dobrom odnosu i da im je prijateljstvo puklo. Pozvali smo Ljubu, koja je čitaocima Pink.rs rešila da razjasni šta se to dešava između nje i Dalile.

Dugo si bila jedna od najbližih Dalilinih prijateljica, međutim primetno je da vas nema zajedno ni u javnosti, ni na mrežama. Zbog čega se ne družite?

- Društvene mreže nisu merilo ko se sa kim i koliko druži. U Srbiji svi pate od toga da "zalepe" sa kim sede, ali ja od toga ne patim. Ne živim u Srbiji, ona ne znam gde joj je trenutno baza, svako ima svoje obaveze, pa je sasvim normalno da ne možemo da se viđamo onoliko koliko ljudi zamišljaju da treba. Mi ćemo se viđati onda kada se nama sviđa i imamo vremena, kada nam dozvole obaveze, pogotovo meni. Luksuz mi je svaki minut. Mi smo se čule, videle kada je izašla iz "Zadruge", onda je ona uzela da rešava šta ima sve... Ja uvek imam šta da rešavam. To je razlog što ljudi nisu zadovoljni količinom naših fotografija na društvenim mrežama, za šta mene, iskreno, zabole.

Bila si uz nju tokom čitavog trajanja Zadruge, kada skoro niko nije. Iako si bila kritički nastrojena, bila si uz nju kao prijatelj. Šta se promenilo nakon što je ona napustila Zadrugu?

- Ništa se nije promenilo. Ljudi su me neučili da sebe stavljam na prvo mesto, da su mi najvažnije moje obaveze i moji poslovi, a moji prijatelji znaju da sam uvek tu. To što se ja ne laktam, ne g*zim za sliku, to je zato što sam ja takva, dok drugi rade sve za sliku ili da dobiju pasus u novinama, meni to ne treba. Nemam nameru da se laktam da bih dokazala da li sam prijatelj ili nisam - onaj ko zna da li sam prijatelj, zna. Ko ne zna, ne treba ni da zna. Da sam kritički nastrojena, jesam, ako joj zameram nešto, to ću njoj u lice, a neću davati intervjue i pisati gluposti po Instagramu i čekati članak... Dalila, i svi ljudi koji su dobri sa mnom, znaju da ja sve što imam kažem u lice, o tome ne treba da se razglaba po društvenim mrežama i novinama.

Zbog čega nisi bila na njenom rođendanu u nedelju?

- Moj Mirko i prijatelj Gagi su meni i njegovoj majci priredili put iznenađenja, ne iznenadni put, nego put iznenađenja. Dugo mi je bila želja da vidim Istanbul, njih dvojica su se dogovorili to i iznenadili su nas. Mislim da nijedna osoba ne bi ni zbog koga na svetu odložila takve stvari, tako da ne vidim uopšte čemu tolika polemika zbog čega nismo bili na rođendanu. Bitnije je to da li sam podržavala nekog i bila tu za nekog deset meseci, nego da li sam došla na rođendan. Čestitala sam joj, ona se zahvalila. Napisala sam joj da ne znam da li ću doći jer negde idem, nisam znala ni gde, ni koliko, ni šta. Uživam u ostvarenju svojih želja i snova, a ko mi to zamera... Može slobodno da mi zameri.

Kako komentarišeš ljude koji je sada okružuju? Jesu li joj to pravi i iskreni prijatelji?

- Baš lepo pitanje! To ću njoj reći. To je jedna od glavnih stvari koje ću reći čim se budem videla sa njom. Trebaće joj puno sreće uz takve ljude... Samo što ona ne ume da otkači ljude koji je ne vole na pravi način, nego ih drži uz sebe, ali to je njen izbor, pojasniću joj sve kada se budem videla sa njom. Naravno, svi znaju da ja večito ponavljam bolje sam, nego u lošem društvu. Nije bitno imati bilo koga da te tapše po ramenu, da ti glumi prijatelja. Bolje imati jednog jedinog, ali da valja. Čuvaj se ljudi koji laskaju, i ovom izrekom častim čitaoce.

Autor: D.T.