Vedrog duha joj ne manjka!

Poznata srpska manekenka Ivana Korab u intervjuu za Pink.rs govorila je o borbi za potomstvo, vantelesnoj oplodnji, majčinstvu, suprugu Ognjenu koji se borio sa opakom bolešću i zbog kog se vratila iz Amerike u Srbiju, kao i susretu sa svetskom fudbalskom zvezdom Gabrijelom Batistutom.

- Prvo dete koje smo dobili jeste vantelesno napravljeno. Moj partner je imao rak limfnih žlezda pre 20 godina. Zbog toga sam znala onog momenta kad smo počeli da se zabavljamo da to mora tako. Ljudi su znali koliko ja volim decu i pitali su se: ''Kako si uspela da se upustiš u to?''. Jedva sam našla nekog da mi se sviđa, a zamisli još da postoji neka ček lista da ispunjavaš sve to. Zato i otvoreno prića toliko o tome da ljudi koji prolaze kroz neki teđak period ili imaju neku bolest, da se neko od njih zbog toga ne ostvare u ulozi roditelja ili nađu partnera - daleko bilo. U današnje vreme se svi vrzo rastaju, hajde skupi hrabrosti i ostani s nekim. To je sve rad. Ako ti u samom startu imaš tu prepreku, mi smo recimo tek iz trećeg puta uspeli, a to ne bismo uspeli bez podrške. Da budeš sam jako je teško. Kad sve to nije uspelo, kad je bilo sve to ružno i teško, ja sam bila zombi. Jako je teško da budeš sam i da se sam izdugneš iz svega toga. Nije sramota da ne ostaneš trudna prirodnim putem, nije sramota ako muškarac ima problem. Što više pričamo, više ćemo toga da saznamo. Mi smo se iznervirali, ispllakali o sve to ne znam kako doživeli. Ispalo je sve super na kraju. Sad radimo drugi put, tako da držite mi fige - otkrila je Ivana za Pink.rs i progovorila o povratku iz Amerike u Beograd.

- Gospodin me je vratio. Pre nego pto sam potpisala bio je dogovor da više budemo tamo. Kako sam krenula da kreiram sportsku liniju i imala zamisao zdrave hrane i to. Ja se šalim i jesam se zbog njega vratila, jeste meni ostao stan u Los Anđelesu, ali sam posle korone otkazala stan tamo i ostali smo u beogradu. To je moj grad, tu sam rođena, tu mi je srce. Malo me vuše, malo mi je teško. Probala sam nešto da napravim, a to je tamo bila najviša stepenica. Nije mi žao što sam se vratila, ovde imam svoje rpijatelje. Nedostaje mi to tamo, ali imamo mreže i možemo da se čujemo lako - rekla je manekenka i otkrila da li je imala priliku da upozna Batistutu.

- On sedi baš ispred mene i malopre smo komentarisali koliko se ljudi slika sa njim. Još i ja da mu priđem, stvarno ne bih da ga dodatno maltretiram - rekla je manekenka.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M. K.