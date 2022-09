SEKA NIJE JEDINA! I CECINA ĆERKA STALA U ODBRANU LGBT POPULACIJE! Anastasija svima poručila: Oko mene je MNOGO HOMOSEKSUALACA!

Ističe da joj je apsurdno da neko mrzi nešto što je u osnovi ljubav.

Naslednica folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović, pevačica Anastasija Ražnatović, progovorila je o pripadnicima LGBT zajednice, koji su u poslednje vreme na meti mnogih zbog ovonedeljnog Evroprajda u srpskoj prestonici.

- Pa, znate kako, ja imam dosta prijatelja i saradnika koji su homoseksualne orijentacije. Ja to potpuno podržavam - kazala je Anastasija Ražnatović na početku intervjua.

Anastasija ističe da joj je apsurdno da neko mrzi nešto što je u osnovi ljubav.

- Ljubav je ljubav, to ne treba da se deli. Mislim da je apsurdno da neko može to da mrzi. To je ljubav, a ljubav je najlepša stvar na svetu, zar ne? To nas sve spaja - dodala je pevačica.

Autor: M.K.