PEVAČ VILJUŠKAROM UPAO NA ŽURKU U ŠATORU I ZAPEVAO! Sloba Vasić šokirao sve: Manijak me je pozvao, a potom uradio OVO!

Ovo je sve ostavilo bez teksta!

Poznati pevač Sloba Vasić dotakao se jednog od svojih najinteresantnijih nastupa. Naime, pevač se prisetio ulaska na nastup koji je ostavio publiku bez teksta.

- To je bilo pre jedno desetak godina, kada je tek prošlo takmičenje bili smo u Valjevu kod našeg kolege Manijaka, kod Zorana, on je tamo imao neki šator pa je pravio zabavu. Ja sam tamo pevao a on me je uveo na viljuškaru, stavio paletu na njega i ja se popeo na nju. To je bila jedina prilika gde sam ja tako nešto doživeo - rekao je Vasić.

Autor: Pink.rs