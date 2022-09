SRAMAN POTEZ OZLOGLAŠENE KAMILE PARKER: Postupak nove kraljice smatraju njenim najvećim promašajem u istoriji - EVO O ČEMU SE RADI! (FOTO)

Interesovanje za dešavanja tokom višednevne kraljevske ceremonije povodom ispraćaja Elizabete II, britanskog monarha sa najdužim stažom, ne jenjava, iako je sinoć obavljena državna sahrana uz poštovanje svih pravila i protokola.

Sve ova je vratilo u centar interesovanja smrt princeze Dajane, koju mnoge pristalice krnue vezuju za ne baš tako sjajan odnos sa pokojnom vladarkom.

Opšte je poznato da princezu od Velsa ta institucija nije volela, ali je među narodom i danas omiljena. Oduševljava je sve svojim ponašanjem i stavovima, ali i vanvremenskim stilom, koje broje dame pokušavaju da iskopiraju.

A verovali ili ne, među njima je i kraljica supruga Kamila Parker! Naime, predstavljala se kao velika Dajanina prijateljica, čak je i isticala kako je srećna zbog nje što je našla pravu osobu poput Čarlsa. Međutim, istina je izgleda bila skroz drugačija.

Kako kruže glasine već decenijama, Kamila navodno nije bila dobra opcija za prestolonaslednika. Ali, ona je očajnički želela da zadobije poštovanje ljudi, te joj nije bilo strano ni da preslikava stil princeze od Velsa, ne nadajući se da će tako postići samo kontraefekat.

one of the biggest epic fails in history was Camilla trying to copy Diana's revenge dress pic.twitter.com/rGE7vIqZa7