Kornelije Kovač preminuo je 13.septembra u 81. godini života u Beogradu. Bio je srpski kompozitor, pijanista, aranžer.

Razdor između sestara Kristine i Aleksandre Kovač, koje nije pomirila čak ni nedavna smrt oca Kornelija, pokrenula je burne polemike, a u istu se sada uključila i jedna osoba koja prati pevačicu na društvenim mrežama.

Naime, nakon što je Kristina Kovač na Instagramu podelila crno-belu fotografiju sa roditeljima iz detinjstva i u opisu iste, između ostalog, spomenula svoju ćerku, jedna korisnica ove društvene mreže joj je poručila:

- Žalosno. Prepucavati se sa rođenim sestrama i to preko društvenih mreža. A još žalosnije je uporno isticati da je tvoja ćerka njegova JEDINA unuka. Gospode Bože. U tim godinama valjda ti je ostalo malo pameti i dostojanstva…. Tužno.

- Hvala Vam na komentaru. Żao mi je što na moja najdublja osećanja gledate iz te vizure. Ne znam gde to uporno ističem, ali evo, za Vašu ljubav istaći ću još jednom - Tara jeste njegova jedina unuka i bila mu je izvor radosti. Zar to nije lepo? Pa da - odgovorila joj je kratko Kovačeva.

Podsetimo, u opisu sporne fotografije Kristina je poručila: "Stigla kući, u Stokholm. Protekli dani bili su maglovit, zamršeni splet groznih osećanja i osećaja - tuge, očaja, žala, stresa, frustracije, nepravde, i na kraju, povezivanja činjenica u vrlo jasnu pretpostavku onoga što me čeka, što mi se sprema. Sve je jasno, kristalno. Ono čemu ću se ja posvetiti je tugovanje za tatom, jer u tome sam jako dobra - tuge se nikada nisam plašila i od nje nikada nisam bežala, a ona će mi pružiti trenutke provedene sa njim u duši, u sećanju, potrebno mi je to sad. Posvetiću se i tome da svoj život usmerim na pravu stranu, ka muzici i stvaranju, koliko god mi to moja stvarnost dozvoli, tako da dostojno nastavim njega i njegovu umetnost... Posvetiću se i izvođenju njegove jedine, talentovane unuke na pravi put, uz mnogo ljubavi i podrške, na nju je bio izuzetno ponosan. Ono što sigurno neću raditi je patiti i kukati nad prestrašnim, nedostojnim stvarima za koje su ljudi sposobni, za koje slutim da su već neko vreme bile u pogonu, a tek dolaze. Ne, sa njima ću prosto, kao svaka jaka žena i borac, morati da se borim. Srčano, snažno i do kraja. Jer ja sam ćerka svoje mame i ćerka svoga tate. I te kako."

U objavi koju je, sa druge strane, njena sestra Aleksandra podelila na društvenim mrežama nakon sahrane oca Kornelija, Kristina nije ni spomenuta.

- Danas želim da se zahvalim svim onim ljudima koji su bili tu i koji su nesebično pomogli tatinoj supruzi Snežani, mojoj sestri Anji i meni dok smo prolazile kroz najteže trenutke tatine bolesti i svega onoga što je usledilo. Hvala svima koji su govorili o tati sa puno poštovanja, ljubavi i topline na jučerašnjoj Komemoraciji u Gradskoj skupštini. Hvala svim onim medijima i novinarima koji su izveštavali o smrti našeg oca, onako kako on zaslužuje, dostojanstveno. Hvala svima, posebno tatinim starijim kolegama, koji su juče po lošem vremenu i blokiranom gradu, došli da zajedno ispratimo tatu u večnost. Hvala svima koji su nam poslali poruke podrške i ljubavi, mnogo su nam značile. Tatino ime i neprikosnovena muzička zaostavština, ostaće kao dokaz da čovek može da bude najveći samo ako ima dobro i plemenito srce, talenat koji neguje i usavršava neprekidnim radom i ljubav prema životu i ljudima koja ruši sva zla - istakla je pevačica.

Autor: N.Ž.