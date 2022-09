Čuvena pevačica Silvana Armenulić poginula je 10. oktobra 1976. godine u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd-Niš, kod mesta Kolari, u 37. godini, a zajedno sa njom u smrt su otišli i njena sestra Mirjana (Mirsada) Bajraktarević i Rade Jašarević, koji je vozio auto.

Okolnosti njene nesreće nikad nisu do kraja razjašnjene, smrt pevačice, ali i njen život i dalje izazivaju radoznalost javnosti.

Uz to što je bila velika pevačica, zaslužna je i za karijeru pevača Tome Zdravkovića.

Dok je pevala u Leskovcu, jedne noći je naišla na mladića koji je sedeo na klupi. On joj je kazao da je došao iz sela kako bi našao posao, ali da nije imao sreće.

Silvana je zamolila direktora hotela u kojem je nastupala da mu da neki posao. Radeći u hotelu, Toma se sprijateljio sa muzičarima i počeo da peva te i sam ubrzo postao zvezda.

Toma je Silvani kasnije napisao pesmu "Šta će mi život bez tebe, dragi" koja je postala jedan od njenih najvećih hitova. Njegova supruga Gordana je pretpostavljala da je Toma bio zaljubljen u Silvanu.

"Među njima je postojalo veliko prijateljstvo, ali ona je za njega bila nedostižna. Verujem da nikada nije imao hrabrosti ni da joj kaže da je voli. Kada je poginula, bio je očajan. Sećam se da nam je Lepa Lukić to javila. Nikada ga takvog nisam videla, toliko tužnog", prisetila se Gordana u jednom intervjuu.

Lepa Lukić izbegla smrt jer se uspavala

- Na dan nesreće trebalo je da zajedno putujemo na zajednički koncert, a ja sam se se po prvi put u karijeri uspavala. Za njenu smrt saznala sam od novinara koji su me probudili u dva sata noću da me pitaju za komentar povodom tragedije. Mislila sam de je laž i da hoće da me opljačkaju, ali kada mi je novinar pokazao novinarsku legitimaciju − moj svet se srušio. Počela sam da se tresem i gledala u sto na kome su bili plakati na kojima smo ona i ja. Odmah sam popila sedativ i dugo nisam mogla da se pomirim sa istinom. Samo sam ponavljala: "Jesu li skroz mrtvi? Jesu li u bolnici?", ali me je odgovor da su ih bukvalno sakupljali po ulici potpuno dokrajčio. Od tada nikada više u životu nisam sela za volan. Silvana je bila vrsna umetnica, dok je ona pevala u Skadarliji, ja ni na mapi nisam znala gde je Beograd - kaže Lepa. Kada se pročulo da je Silvana preminula, Jugoslavijom se tog dana u 21.30 sati proširila vest da je pevačica poginula u prometnoj nesreći na cesti Beograd-Niš kraj Kolara.

U nesreći su poginuli i Miodrag Jašarević za kojeg se tvrdilo da je vozio automobil i Silvanina sestra Mirjana Barjakterić, koja je bila u petom mjesecu trudnoće.

Ford Granada u kojem su putovali na jedan nastup se pri brzini od 150 kilometara na sat, direktno sudario sa kamionom koji je dolazio iz suprotnog smera. Ford je navodno u jednom trenutku počeo skretati ulevo, a vozač kamiona je navodno kasnije otkrio da je mislio da će se mimoići. Kad je shvatio da se to neće dogoditi, počeo je kočiti, ali već je bilo prekasno.

Nesreća ili ubistvo?

Iako se u zvaničnoj verziji ove nesreće nigde ne pominje bilo kakav trag koji bi ukazao da se radi o ubistvu, i danas postoje oni koji čvrsto tvrde da se ova nesreća nije slučajno dogodila i da iza svega stoji Državna bezbednost. Naime, poznato je da je Silvanu neko vreme proganjao jedan službednik DB-a, ali ga je ona uporno odbijala, i to je koštalo života.

Mediji je nisu voleli

Iako se danas sa velikim poštovanjem sećamo ove pevačice, u svoje vreme nije uopšte bila poštovana. Pojavom, načinom odevanja i pesmama napravila je veliku promenu u muzici. Međutim, takav imidž je u jednom trenutku koštao karijere. Naime, pričalo se da je Armenulićeva 1972. zabranjena na TV-u zbog bikinija u kojem se pojavila u novogodišnjem šou-programu. I kada je poginula, objavljena je samo smrt violiniste Radeta Jašarevića.

Međutim, i danas se postavljaju pitanja kao što su "Ko je te večeri zapravo vozio?" i "Kako je došlo do nesreće?", a tvrdilo se da i Silvanina smrt nije posledica nesreće te da je zapravo ubijena.

