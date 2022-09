Sad je jasno kao dan ko je lagao!

Učesnici ''Zadruge 6'' Sandra Bakša i Danijel Višić žestoko su se posvađali tokom emisije "Gledanje snimaka", budući da posle raskida nisu mogli da se dogovore da li su i koliko bili u emotivnoj vezi, ali i koliko su bili prisni.

I dok je Bakša tvrdila da se za tri meseca veze samo pet puta videla sa Danijelom, kog je optužila da je homoseksualac, on je to demantovao i istakao da su nekoliko puta bili intimni. Danijel je poručio svom administratoru da obelodani njegove i Bakšine prepiske, a mi vam sada donosimo one najintimnije.

Naime, u prepiskama Sandre i Danijela do kojih smo došli jasno se vidi da su njih dvoje bili intimni, kao i da ga je Bakša oralno zadovoljila, o čemu su naširoko pisali jedno drugom uz najintimnije detalje.

U prepiskama se vidi da je Danijel pohvalio Bakšino ''umeće'', što je njoj bilo posebno drago, a imao je i jedan specijalan zahtev za nju. Takođe, on ju je pitao da li voli da je šamara dok ga oralno zadovoljava, dok mu je ona rekla da sve voli, a njihovu celu prepisku pogledajte u nastavku:

Autor: Pink.rs