Dan nakon očeve smrti, Kristina Kovač doživela NEOBIČNU SCENU na ulici: Duše su nam se povezale, bila sam potresena!

Odlazak legendarnog kompozitora Kornelija Kovač ostavio je vekliki tugu i bol.

Veliki umetnik sahranjen je pre nekoliko dana u Aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju uz suze i jecaje njegovih najbližih.

Kovačeve naslednice prolaze kroz veoma težak period, a samo dan nakon očeve sahrane ćerka Kristina doživela je neobičnu situaciju, dok je skrhana bolom šetala po gradu.

- Danijel i ja idemo peške ka Domu Sindikata Bulevarom, i prolazimo pored kafea na ćošku sa Takovskom/Kneza Miloša. Vidim devojku koja sedi sama u bašti, deluje da nešto uči, sretnu nam se pogledi. Prođemo mi. Nakon jedno 5-6 metara, čujem iza sebe "Izvinite, izvinite!" i okrenem se i vidim da nam je ta ista devojka pritrčala. Kaže ona "Ja sam ostavila stvari u bašti kafića, vi ste Kristina, jel’ da?" Ja sa poluosmehom klimnem glavom, a ona će na to, vrlo jasnim tonom punim saosećanja i jasnog značenja "Je l’ mogu ja vas samo da zagrlim?"- počela je Kristina priču o situaciji koja ju je duboko dirnula.

- Nikad me niko nije pitao nešto a da bude sasvim jasno zašto i šta je hteo. Nije ona htela da se slikamo ili da me upozna. Ona je htela da me zagrli, toplo i dugo, da mi prenese koliko oseća moju tugu i koliko želi da mi pruži bar malo ljubavi i utehe, jer je procenila da mi toga treba. Zagrlila me i dugo me samo tako držala, i duše su nam se nekako povezale, bar na taj dugačak tren. Onda me pustila i rekla samo "Uz vas sam, samo sam htela da to znate". I ode. I Danijel i ja bili smo potreseni i ganuti - ispričala je Kornelijeva naslednica koja ne krije da joj nakon porodične tragedije svaka topla reč i zagrljaj mnogo znače.

Iako je otkrila da joj se nakon susreta sa nepoznatom devojkom desilo nešto čudesno, rešila je da sačuva za sebe i drugom prilikom podeli sa pratiocima na društvenim mrežama.Podsetimo, Kornelije Kovač preminuo je od posledica korona virusa u 81. godini života u Beogradu.

Autor: M.K.