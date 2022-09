Luni je ovo veoma teško palo!

Pobednica Zadruge 2 Luna Đogani bila je gost Sanje Marinković u ''Magazinu In'', a tom prilikom je otkrila kroz kakvu agoniju je prošla zbog ćerkice Mije, koja se povredila protekle nedelje, zbog čega je ona pomerila svoje gostovanje za ovu nedelju.

Naime, kako je Luna otkrila, mala Mia je pala i povredila ruku, zbog čega sada nosi longetu.

- Beba ima godinu i tri meseca. Htela sam to da sakrijem, ali otkriću. Trebalo je prošle nedelje da budem gost u ovoj emisiji, ali moja beba je doživela peh. Povredila se, pala je na ruku... Sada mora da miruje, ima longetu. nestašna je, nemirna, malo je zvrk, na mnut je ostala sam i ne znam kako je uspela da padne i da se povredi. Jako sam vezana za nju i gledam da joj ne fali ništa i jako mi je to teško palo - otkrila je Luna u ''Magazinu In'', a onda progovorila o svojoj nedavnoj operaciji tumora dojke.

- Apelujem na sve devojke i žene da redovno idu na kontrole. Jako je važno da se na vreme otkrije i da se odstrani. Otkirven mi je benigni tumor na levoj dojci i odstranjen je, hvala bogu bilo je na vreme. Super se osećam, nikad se nisam bolje osećala. Hoćud a počnem da treniram, da sebi lepo izgledam... Nemam dadilju - rekla je Luna, a onda pred kamerama pokazala zavidnu liniju.

Autor: M.K.